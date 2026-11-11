¡Un bronce batallado! Izzon Galea le da el primer podio a Colombia en el boxeo de Dakar 2026

El boxeador colombiano tuvo un buen desempeño sobre el cuadrilátero, pero los jueces inclinaron la balanza hacia su oponente.

Izzon Galea, bronce en Dakar 2026 en boxeo | Comité Olímpico Colombiano

Cuando se acerca el cierre de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026, Colombia sigue cosechando medallas y en esta oportunidad el turno fue para Izzon Galea en el boxeo. El colombiano compitió a máxima exigencia en su combate en miras de avanzar a la final, pero su rival fue quien clasificó a la ronda decisiva.

Galea se subió al cuadrilátero para enfrentar a Ambekar Lairenlakpam de la India. La categoría de ambos son los 50 kilogramos y no había un mañana que valga, ya que estaba en disputa un cupo para ir por el oro. A pesar de tener una buena presentación, el oponente del boxeador ‘cafetero’ se quedó con el pase por decisión unánime de los jurados (5-0) en los tres rounds.

De los cinco jueces que calificaron la pelea de Izzon, la mayoría dio como ganador al indio solo por una diferencia de un punto, a excepción de uno de ellos, la canadiense Jennifer Huggins, que le dio uno más en el total. Así las cosas, este es el primer podio para Colombia en boxeo y en general el séptimo en lo que van de las justas.

Como dato adicional, para seguir la línea de competencia de esta categoría, por la presea dorada batallan Lairenlakpam y el irlandés Kristian Jubani. Jubani venció en la otra semifinal al mexicano Alan Jesús Ocampo, quien también se enfundó la medalla de bronce al igual que Galea.

Otra posibilidad de oro para Colombia en boxeo

En la rama femenina en la modalidad de los 54 kilogramos, Evelin Trejos Salas juega su pase a la final en el cuadrilátero de Dakar cuando enfrente a Yura Kanemaru de Japón. La colombiana viene de vencer en los cuartos de final a Belle Spicer de Australia el pasado 10 de noviembre al imponerse por 4-1 en los tres rounds que duró la pelea.

Su rival por su parte dejó atrás a la marroquí Manar Adnane en un combate que finalizó rápidamente a favor de Kanemaru. Nada más a los 2 minutos con 55 segundos del primer asalto el arbitro paró la batalla porque la japonesa estaba dominando, lo que le dio el cupo fácilmente. La decisión también se tomó pensando en la integridad de su oponente.

Así las cosas, el bronce de Izzon Galea significó el cuarto para Colombia en el medallero general y la séptima a nivel del total. Resta esperar si Evelin Trejos logra el pase a la final, aunque lo que ya tiene asegurado en caso de no conseguir el cupo es esa presea de bronce.

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