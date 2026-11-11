Así fue el paso de Saint-Maximin por América: de llegar como estrella a marcharse por racismo hacia su familia

El francés jugó en las Águilas entre agosto de 2025 y enero de 2026 y reveló que el racismo contra sus hijos fue el principal motivo para abandonar México

El jugador del Charlotte FC denunció lo que sufrió en el país | Imago7

La etapa de Allan Saint-Maximin en el América comenzó en agosto de 2025 y terminó el 31 de enero de 2026, después de menos de seis meses en la Liga MX. El delantero francés llegó procedente del fútbol europeo como uno de los refuerzos del equipo de André Jardine, pero su paso por México quedó marcado por las dificultades de adaptación, las lesiones y, principalmente, los episodios de racismo que sufrieron sus hijos, situación que lo llevó a tomar la decisión de abandonar el país.

Meses después de su salida, el futbolista habló con The Athletic sobre las circunstancias que atravesó su familia. Sus declaraciones permitieron conocer detalles de los ataques que sufrió su hijo Dayde en la escuela, así como las razones por las que decidió terminar su relación con el conjunto azulcrema.

Agosto de 2025: la llegada de Saint-Maximin al América y sus primeros goles

El 12 de agosto de 2025, el América anunció oficialmente la contratación de Allan Saint-Maximin, futbolista que había pertenecido al Al-Ahli de Arabia Saudita y que disputó la temporada anterior a préstamo con el Fenerbahçe de Turquía. El atacante llegó a México con 28 años y experiencia en clubes como Newcastle United, Mónaco y Niza.

Su incorporación formó parte de los movimientos del conjunto azulcrema para el Apertura 2025, después de perder la final del Clausura ante Toluca. Saint-Maximin se integró al plantel dirigido por André Jardine y comenzó su preparación para debutar en la Liga MX.

El 24 de agosto de 2025 disputó su primer partido oficial con las Águilas frente al Atlas, en la jornada 6 del Apertura. Ingresó durante el segundo tiempo y anotó al minuto 89 el gol que adelantó al América 3-2. El encuentro terminó con una victoria de 4-2 para el equipo capitalino.

Seis días después, el 30 de agosto, marcó su segundo gol en la victoria de 2-0 sobre Pachuca, en el Estadio Ciudad de los Deportes. Sus primeras dos apariciones terminaron con anotaciones y generaron expectativas sobre su participación en el resto del campeonato.

Octubre de 2025 a enero de 2026: lesiones, falta de continuidad y su último partido

Después de sus primeros dos encuentros, Saint-Maximin atravesó un periodo sin marcar y sufrió problemas físicos que limitaron su continuidad. El 4 de octubre de 2025 salió de cambio durante el partido contra Santos Laguna debido a molestias en la zona de la ingle.

El francés volvió a marcar el 1 de noviembre de 2025 frente a León, en la jornada 16 del Apertura. Su anotación abrió el marcador en la victoria de 2-0 del América y puso fin a una sequía de más de dos meses sin gol.

Sin embargo, su participación perdió protagonismo durante el cierre del Apertura 2025 y el comienzo del Clausura 2026. Su última aparición con el conjunto azulcrema ocurrió el 18 de enero de 2026, cuando ingresó en los minutos finales del empate sin goles contra Pachuca, correspondiente a la tercera jornada.

De acuerdo con los registros estadísticos de Opta, Saint-Maximin terminó su etapa en la Liga MX con 16 partidos, tres goles y dos asistencias. Sus anotaciones fueron contra Atlas, Pachuca y León, mientras que sus pases de gol llegaron frente a Pumas y Puebla.

Enero de 2026: la denuncia por racismo, su salida del América y las explicaciones de Saint-Maximin

El 30 de enero de 2026, Saint-Maximin denunció públicamente actos de racismo contra sus hijos a través de sus redes sociales. El delantero manifestó su rechazo a la discriminación y aseguró que protegería a su familia frente a cualquier agresión.

Un día después, el 31 de enero, América hizo oficial la salida del futbolista, pese a que todavía tenía contrato vigente. La noticia se conoció después de la victoria de las Águilas por 2-0 ante Necaxa.

En ese momento circularon versiones sobre posibles diferencias entre el jugador y André Jardine. No obstante, el entrenador brasileño negó que existiera una pelea entre ambos y explicó que los episodios de racismo contra la familia del francés influyeron en su decisión. También reconoció que el delantero había enfrentado dificultades para adaptarse a México.

En una entrevista publicada por The Athletic en noviembre de 2026, Saint-Maximin profundizó en los motivos familiares de su salida. El francés explicó que sus hijos fueron víctimas de burlas e insultos relacionados con su color de piel en repetidas ocasiones, por lo que consideró necesario abandonar México.

“Pasaron varias cosas con mis hijos, no solo una vez, sino muchas veces. Trataron de hacerles bullying y decirles groserías feas por su color de piel, y por eso se empezó a hacer un problema grande. Te podrás imaginar. Tienes que dar la cara y tomar una decisión, y la mía fue mudarme, porque no quería que esto siguiera pasando ni que mis hijos pensaran: ‘Ah, pues tenemos que aguantar este tipo de situaciones’”.

Durante la conversación, Saint-Maximin relató lo que ocurrió con su hijo Dayde, quien inicialmente pensaba que las burlas de otros niños estaban relacionadas con la ropa que utilizaba. La situación provocó que comenzara a rechazar determinadas prendas, hasta que su padre comprendió el verdadero motivo de los comentarios.

“Él (Dayde) creía que se estaban burlando de su ropa; por lo que empezó a negarse a vestir ciertas cosas. Luego nos dimos cuenta que se trataba de su color de piel, y le dije: ‘Hijo, no estaban hablando de tu ropa, estaban hablando de tu piel’. Y estaban haciendo chistes porque no tienes el mismo color de piel que ellos. Esto me dolió mucho. Había gente que no quería jugar con él por eso”.

El delantero aclaró que su decisión no significaba un rechazo hacia México, país del que conserva una opinión positiva. También reconoció que su familia se había sentido cómoda durante su estancia, pero consideró que los ataques contra sus hijos eran una situación que no podía permitir.

En ese sentido, afirmó que habría tomado la misma decisión en cualquier otro país, pues su prioridad era evitar que sus hijos consideraran la discriminación como algo que debían aceptar. “Así pasa en todos los países, no nada más en México. Esto no se puede aceptar. Si hubiera pasado en Francia, en Arabia Saudita o en Estados Unidos, habría tomado exactamente la misma decisión. Tenía que dar la cara y tomar esta decisión por mi familia”.

La salida de Saint-Maximin puso fin a una etapa que comenzó con dos goles en sus primeros partidos y terminó por circunstancias familiares ajenas al terreno de juego. Tras abandonar el América, el francés regresó a su país para incorporarse al Lens en febrero de 2026. Posteriormente, el 13 de julio, Charlotte FC anunció su contratación por tres temporadas para competir en la MLS, donde continuó su carrera.