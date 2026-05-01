Agenda de los jugadores de Selección Colombia del 1 al 3 de mayo de 2026

Dos jugadores no tendrán competencia durante el fin de semana y habrá que tener cuidado con eventuales lesiones.

Jorge Carrascal, con Flamengo. – Rodrigo Valle, Reuters.

Los que están aspirando a una plaza dentro de la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial de 2026 se están jugando sus últimas cartas. Queda poco más de un mes para que inicie el gran evento, por lo que Néstor Lorenzo y su equipo técnico estarán muy atentos al rendimiento que muestran los elegibles. Este fin de semana habrá mucha acción para ellos.

Un aspecto a tener muy en cuenta y que debe verse como algo crítico es la posibilidad de lesiones. Si bien es cierto que los de habitual llamado necesitan ritmo competitivo, la precaución también es importante. Una dificultad médica a esta altura podría resultar fatal para las aspiraciones de un futbolista de cara a su participación en la cita orbital con el combinado cafetero. Solamente dos jugadores de la más reciente lista estará sin acción en estos días.

* Horarios para Colombia (GMT -5).

Porteros

Álvaro Montero: Vélez Sarsfield no tendrá acción el fin de semana.

Vélez Sarsfield no tendrá acción el fin de semana. Camilo Vargas: con Atlas, recibe a Cruz Azul en la Liga MX el sábado, 2 de mayo, a las 10:15 p.m.

con Atlas, recibe a Cruz Azul en la Liga MX el sábado, 2 de mayo, a las 10:15 p.m. David Ospina: con Atlético Nacional, visita a Once Caldas en la Liga BetPlay Dimayor el viernes, 1 de mayo, a las 6:00 p.m.

Defensores

Daniel Muñoz: con Crystal Palace, visita a Bournemouth en la Premier League el domingo, 3 de mayo, a las 8:00 a.m.

con Crystal Palace, visita a Bournemouth en la Premier League el domingo, 3 de mayo, a las 8:00 a.m. Dávinson Sánchez: con Galatasaray, visita a Samsunspor en la Super Lig el sábado, 2 de mayo, a las 12:00 p.m.

con Galatasaray, visita a Samsunspor en la Super Lig el sábado, 2 de mayo, a las 12:00 p.m. Déiver Machado: con Nantes, recibe a Marsella en la Ligue 1 el sábado, 2 de mayo, a las 8:00 a.m.

con Nantes, recibe a Marsella en la Ligue 1 el sábado, 2 de mayo, a las 8:00 a.m. Jhon Lucumí : con Bologna, recibe a Cagliari en la Serie A el domingo, 3 de mayo, a las 5:30 a.m.

: con Bologna, recibe a Cagliari en la Serie A el domingo, 3 de mayo, a las 5:30 a.m. Johan Mojica: con Mallorca, visita a Girona en LaLiga el viernes, 1 de mayo, a las 2:00 p.m.

con Mallorca, visita a Girona en LaLiga el viernes, 1 de mayo, a las 2:00 p.m. Juan David Cabal: con Juventus, recibe a Hellas Verona en la Serie A el domingo, 3 de mayo, a las 11:00 a.m.

con Juventus, recibe a Hellas Verona en la Serie A el domingo, 3 de mayo, a las 11:00 a.m. Santiago Arias: con Independiente de Avellaneda, visita a San Lorenzo el sábado, 2 de mayo, a las 4:45 p.m.

con Independiente de Avellaneda, visita a San Lorenzo el sábado, 2 de mayo, a las 4:45 p.m. Yerson Mosquera: con Wolverhampton, recobe a Sunderland el sábado, 2 de mayo, a las 9:00 a.m.

Centrocampistas

Gustavo Puerta: con Racing de Santander, recibe a Huesca en LaLiga de Segunda División el domingo, 3 de mayo, a las 7:00 a.m.

con Racing de Santander, recibe a Huesca en LaLiga de Segunda División el domingo, 3 de mayo, a las 7:00 a.m. James Rodríguez: con Minnesota United, visita a Columbus Crew en la MLS el sábado, 2 de mayo, a las 6:30 p.m.

con Minnesota United, visita a Columbus Crew en la MLS el sábado, 2 de mayo, a las 6:30 p.m. Jéfferson Lerma: con Crystal Palace, visita a Bournemouth en la Premier League el domingo, 3 de mayo, a las 8:00 a.m.

con Crystal Palace, visita a Bournemouth en la Premier League el domingo, 3 de mayo, a las 8:00 a.m. Jhon Arias: con Palmeiras, recibe a Santos en el Brasileirao el sábado, 2 de mayo, a las 4:30 p.m.

con Palmeiras, recibe a Santos en el Brasileirao el sábado, 2 de mayo, a las 4:30 p.m. Juan Fernando Quintero: con River Plate, recibe a Atlético Tucumán en la Liga Argentina el domingo, 3 de mayo, a las 4:30 p.m.

con River Plate, recibe a Atlético Tucumán en la Liga Argentina el domingo, 3 de mayo, a las 4:30 p.m. Kevin Castaño: con River Plate, recibe a Atlético Tucumán en la Liga Argentina el domingo, 3 de mayo, a las 4:30 p.m.

con River Plate, recibe a Atlético Tucumán en la Liga Argentina el domingo, 3 de mayo, a las 4:30 p.m. Ríchard Ríos: con Benfica, visita a Famalicao en la Primeira Liga el sábado, 2 de mayo, a las 12:00 p.m.

Atacantes

Carlos Andrés Gómez: con Vasco da Gama, visita a Flamengo en el Brasileirao el domingo, 3 de mayo, a las 2:00 p.m.

con Vasco da Gama, visita a Flamengo en el Brasileirao el domingo, 3 de mayo, a las 2:00 p.m. Jáminton Campaz: con Rosario Central, recibe a Tigre en la Liga Argentina el domingo, 3 de mayo, a las 2:00 p.m.

con Rosario Central, recibe a Tigre en la Liga Argentina el domingo, 3 de mayo, a las 2:00 p.m. Jhon Córdoba: con Krasnodar, visita a Akron Tolyatti en la Liga Premier el domingo, 3 de mayo, a las 9:00 a.m.

con Krasnodar, visita a Akron Tolyatti en la Liga Premier el domingo, 3 de mayo, a las 9:00 a.m. Johan Carbonero: con Internacional de Porto Alegre, recibe a Fluminense en el Brasileirao el domingo, 3 de mayo, a las 4:30 p.m.

con Internacional de Porto Alegre, recibe a Fluminense en el Brasileirao el domingo, 3 de mayo, a las 4:30 p.m. Jorge Carrascal: con Flamengo, recibe a Vasco da Gama en el Brasileirao el domingo, 3 de mayo, a las 2:00 p.m.

con Flamengo, recibe a Vasco da Gama en el Brasileirao el domingo, 3 de mayo, a las 2:00 p.m. Luis Díaz: con Bayern, recibe a Heidenheim en la Bundesliga el sábado, 2 de mayo, a las 8:30 a.m.

con Bayern, recibe a Heidenheim en la Bundesliga el sábado, 2 de mayo, a las 8:30 a.m. Luis Javier Suárez: Sporting de Portugal no tendrá acción el fin de semana.

Sporting de Portugal no tendrá acción el fin de semana. Rafael Santos Borré: con Internacional de Porto Alegre, recibe a Fluminense en el Brasileirao el domingo, 3 de mayo, a las 4:30 p.m.

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