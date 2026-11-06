Atlético de Madrid vs Barcelona en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 12 de LaLiga 2026

Los dos primeros de la tabla en el fútbol español se enfrentan este fin de semana en el Metropolitano. Conoce el día y dónde mirar el partido

¿Cuándo juegan Atlético de Madrid vs Barcelona? | Claro Sports

El liderato está en juego en la jornada 12 de LaLiga. El Fútbol Club Barcelona viaja al Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid, en el duelo de los dos primeros de la tabla en el fútbol español.

El Barça llega como líder del fútbol español, con 30 puntos. Ganó todos sus partidos menos uno: el Clásico ante el Real Madrid. Ese fue el segundo resultado adverso para los culés en una semana, ya que perdieron el invicto en todas las competiciones al perder contra el PSG en la Champions. Se habló de crisis, pero desde entonces golearon 6-1 al Alavés y 3-0 al Aston Villa previo a enfrentarse al Atleti.

Los colchoneros fueron de menos a más en la temporada. Solo ganaron dos de los primeros cinco partidos en todas las competiciones, incluyendo un empate y una derrota en LaLiga que parecía dejarles sin opciones de pelear por el título a mediados de septiembre. Desde entonces, ganaron siete partidos consecutivos para acercarse a dos unidades del Barça, aunque perdieron en la Champions ante el Bayern previo a este partido.

Horario y dónde ver Atlético de Madrid vs FC Barcelona el partido de la jornada 12 de LaLiga 2026?

El Atleti vs Barça se juega este domingo 8 de noviembre. Es el último partido del fútbol español antes de la pausa por la Fecha FIFA. Estos son los horarios y canales de TV para seguir el juego, dependiendo del país en el que te encuentres, y podrás también seguir la cobertura minuto a minuto online por Claro Sports:

México : 14:00 horas por Sky Sports

: 14:00 horas por Sky Sports Estados Unidos : 15:00 horas (ET), 12:00 (PT) por ESPN Deportes y ESPN+

: 15:00 horas (ET), 12:00 (PT) por ESPN Deportes y ESPN+ Sudamérica: 15:00 horas (Bogotá), 17:00 (Buenos Aires) por ESPN.

Alineaciones probables del Atlético vs Barça

Por el Atlético de Madrid, Simeone recupera a Johnny Cardoso, pero Cuti Romero es baja para el partido. El Barcelona tiene más jugadores fuera por las lesiones de Rodri, Dani Olmo, Xavi Espart y Roony, aunque podrían llegar Eric García, Koundé y Christensen.

ATLÉTICO: Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Alex Baena, Kang-in Lee y Julián Alvarez.

Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Alex Baena, Kang-in Lee y Julián Alvarez. BARCELONA: Joan García, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Frenkie De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.

MÁS INFORMACIÓN:

Antecedentes y últimos resultados del Atlético de Madrid vs Barcelona en la Liga española

Según la base de datos de Transfermarkt, hay 253 antecedentes entre el Atleti y el Barça, con ventaja considerable para los culés. El Barcelona consiguió 116 victorias, por 80 de los colchoneros y 57 empates. La temporada pasada, el Atlético consiguió las victorias más importantes al eliminar al Barça tanto en la Copa del Rey como en la Champions:

Cuartos vuelta Champions 2026: Atlético 1-2 Barcelona

Cuartos ida Champions 2026: Barcelona 0-2 Atlético

Jornada 30 LaLiga 25/26: Atlético 1-2 Barcelona

Semifinal vuelta Copa del Rey 2026: Barcelona 3-0 Atlético

3-0 Atlético Semifinal ida Copa del Rey 2026: Atlético 4-0 Barcelona

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Atlético vs Barcelona y cuánto paga?

Pese a ser visitantes, el Barça es favorito para el partido del domingo. El triunfo del equipo blaugrana paga -122 en los momios de Caliente.mx, consultados el viernes. El empate está en +333, por +260 al triunfo del Atleti.