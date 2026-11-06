Mourinho elogia a Javier Aguirre y admite temor previo al Valencia vs Real Madrid: “Sabe perfectamente la filosofía que quiere”

El portugués elogió la experiencia del ‘Vasco’ y reconoció la dificultad de enfrentar al Valencia, mientras el mexicano busca su quinta victoria ante el Real Madrid

El entrenador merengue reconoció las virtudes del mexicano | Reuters

José Mourinho reconoció la experiencia y capacidad de Javier Aguirre antes del enfrentamiento entre Valencia y Real Madrid, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga 2026-27. El entrenador portugués anticipó un partido complicado en Mestalla y destacó la filosofía de trabajo del mexicano, a quien conoce desde su primera etapa al frente del conjunto blanco.

Durante la conferencia de prensa de este viernes 6 de noviembre, Mourinho aseguró que el Valencia representa uno de los desafíos más difíciles de la temporada, pese a la diferencia de posiciones entre ambos clubes. El Real Madrid llega en el tercer puesto con 27 puntos, mientras que el conjunto dirigido por el ‘Vasco’ ocupa el lugar 19 con nueve unidades.

El encuentro se disputará este sábado 7 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en un escenario donde Aguirre ya ha conseguido resultados frente al conjunto merengue. El estratega mexicano acumula cuatro victorias ante el Real Madrid y buscará ampliar esa cifra en un enfrentamiento que también significa su reencuentro con Mourinho.

Mourinho reconoce la experiencia de Javier Aguirre y advierte sobre el Valencia

Al ser cuestionado sobre su regreso a Mestalla, estadio donde conquistó la Copa del Rey de 2011 durante su primera etapa en el Real Madrid, Mourinho prefirió concentrarse en la dificultad del encuentro y destacó el trabajo del entrenador mexicano, al que considera un rival que conoce sus objetivos y la manera de alcanzarlos.

“No soy mucho de echar de menos cosas. Más que Mestalla, yo miro al Valencia como club. Lo más importante es el partido de mañana, el cual considero uno de los más difíciles de toda la Liga. Un entrenador como Javier Aguirre, que es muy difícil, con mucha experiencia vivida y que sabe perfectamente la filosofía que quiere para sus equipos. Será un partido difícil para nosotros. Para ganar hay que estar a tope”.

El portugués también explicó que su principal preocupación no es la próxima Fecha FIFA, sino el desgaste de sus futbolistas ante un Valencia que tuvo toda la semana para preparar el encuentro. Incluso admitió sentir cierto temor por las condiciones en las que ambos equipos afrontarán el compromiso.

“Me da miedo el partido de mañana, miedo entre comillas. La dificultad del partido de mañana es mi prioridad, la selección no veo que sea un problema si respetan a los jugadores: minutos, cuidado… No me preocupa nada que un jugador tenga el honor de ir a jugar con su país. La prioridad es contra un partido que tiene a sus jugadores frescos, contra un entrenador que no está preocupado en si tiene que jugar maravillosamente bien, sólo está pensando en ganar“.

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Las declaraciones llegan después del compromiso del Real Madrid ante el AEK Atenas en la Champions League, tras el cual la plantilla regresó a España durante la madrugada. Mourinho destacó la recuperación de sus jugadores, pero reconoció la ventaja del Valencia en cuanto al tiempo de preparación. Por su parte, Aguirre respondió a los elogios del portugués: “Es muy buen amigo, buen entrenador y solo tengo palabras de agradecimiento para él. Siempre ha sido un caballero conmigo, ha hecho historia y merece todos mis respetos”.

¿Cómo le ha ido a Javier Aguirre contra el Real Madrid? Historial, victorias y estadísticas

Javier Aguirre ha enfrentado al Real Madrid en 27 partidos oficiales como entrenador, con un balance de cuatro victorias, siete empates y 16 derrotas. El mexicano consiguió esos resultados durante sus etapas con Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca, equipos con los que acumuló experiencia frente al conjunto blanco.

Sus primeras dos victorias llegaron al frente de Osasuna. El 16 de febrero de 2003 consiguió un triunfo por 1-0 en El Sadar, mientras que el 11 de abril de 2004 protagonizó una victoria por 3-0 en el estadio Santiago Bernabéu. Años después, el 30 de abril de 2011, dirigió al Real Zaragoza en otro triunfo como visitante, esta vez por 3-2 ante el equipo que entonces entrenaba Mourinho.

La cuarta y más reciente victoria de Aguirre contra el Real Madrid ocurrió el 5 de febrero de 2023, cuando el Mallorca se impuso por 1-0 en Son Moix gracias a un autogol de Nacho Fernández. Ese resultado también representó su primera victoria contra el equipo blanco después de casi 12 años, desde aquella remontada de resultados favorable al Zaragoza en el Bernabéu.

El historial del mexicano se distribuye de la siguiente manera: Osasuna registra dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas; Atlético de Madrid, dos empates y tres derrotas; Real Zaragoza, una victoria y dos derrotas. Con Espanyol sumó dos empates y dos derrotas; con Leganés, un empate y una derrota; mientras que con Mallorca consiguió un triunfo y sufrió cuatro descalabros.

En cuanto a sus enfrentamientos directos, Mourinho y Aguirre se han encontrado cinco veces como entrenadores, con dos victorias para el portugués, dos empates y una para el mexicano. El resultado más recordado fue el triunfo del Zaragoza por 3-2 en abril de 2011. Su último enfrentamiento ocurrió el 11 de mayo de 2013, cuando Espanyol y Real Madrid empataron 1-1. Más de 13 años después, ambos volverán a enfrentarse desde los banquillos, ahora con el ‘Vasco’ al frente del Valencia.

Mourinho habla sobre la posible suspensión de LaLiga por la muerte de Jesús de Miguel

Durante la misma conferencia, Mourinho fue cuestionado sobre la petición de suspender la jornada del fútbol español tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife que murió el martes 3 de noviembre a los 30 años. El entrenador portugués evitó pronunciarse a favor o en contra de la suspensión y consideró que la decisión debería tomar en cuenta los deseos de las personas más cercanas al futbolista.

“Según he sido informado se van a realizar homenajes bonitos en todas las competiciones… pero de todos los modos, si fuera posible hablar con Jesús y hacerle la pregunta sería lo ideal, pero al ser imposible, sólo su familia y compañeros pueden responder que le gustaría a Jesús que pasara. Si le gustaría ser recordado con un homenaje transversal de todas las categorías del fútbol español, es una cosa para familia y amigos… nosotros no podemos. El homenaje es a Jesús, así que tiene que hablar quien le conoce profundamente“.

LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol y Liga F anunciaron homenajes durante los encuentros programados entre el 6 y el 9 de noviembre, incluidos actos previos a los partidos y una pausa en el minuto nueve, en referencia al dorsal que utilizaba Jesús de Miguel. Las medidas fueron acordadas como parte de un reconocimiento conjunto del fútbol español.

Con este contexto, Mourinho y Aguirre afrontarán un nuevo capítulo de su rivalidad deportiva en Mestalla. El Real Madrid buscará mantenerse en la pelea por los primeros lugares de LaLiga, mientras que el Valencia necesita puntos para abandonar la zona de descenso. El entrenador mexicano intentará conseguir su quinta victoria sobre el conjunto blanco, esta vez ante un rival que conoce su trayectoria y que ha reconocido públicamente la dificultad de enfrentarlo.