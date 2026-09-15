James Rodríguez es leyenda: el Mundial de 2014 que convirtió al 10 en eterno

El cucuteño le dice adiós a la Selección; recordamos su mejor momento con la ‘Tricolor’ en la Copa del Mundo que se disputó en Brasil.

James Rodríguez jugando en el Mundial del 2014 | AFP.

El histórico 10 anunció su retiro de la Selección Colombia y cierra una era que tuvo su momento cumbre en Brasil 2014, el torneo que cambió su carrera, lo llevó al Real Madrid y escribió su nombre para siempre en la historia de los Mundiales.

Hay futbolistas que necesitan una carrera completa para construir su leyenda. A James Rodríguez le bastaron cinco partidos en Brasil para cambiar la dimensión de la suya.

El retiro de James de la Selección Colombia obliga a mirar hacia atrás y regresar a 2014. A aquel verano en el que un futbolista de 22 años llegó al Mundial como una de las grandes esperanzas de una selección que regresaba al torneo después de 16 años de ausencia y salió convertido en una de las estrellas del fútbol mundial.

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Doce años después, aquel campeonato sigue siendo imposible de separar de su nombre. James anunció este martes el final de su etapa con la Tricolor después de más de 15 años, cerrando una historia cuya imagen más reconocible siempre estará ligada a Brasil.

James Rodríguez jugando con Colombia | AFP.

Brasil 2014: el Mundial que cambió para siempre la carrera de James Rodríguez

Colombia llegó a Brasil sin Radamel Falcao García, su gran referencia ofensiva durante las Eliminatorias. La responsabilidad cambió de manos y James la asumió de una manera que pocos podían imaginar.

Marcó ante Grecia. Volvió a hacerlo contra Costa de Marfil. Anotó frente a Japón y convirtió dos veces contra Uruguay en los octavos de final. Incluso en la eliminación ante Brasil consiguió el último gol colombiano del torneo.

Seis goles en cinco partidos. James marcó en todos los encuentros que disputó Colombia. Nadie anotó más que él en aquella Copa del Mundo. James conquistó la Bota de Oro por encima de figuras como Thomas Müller, Lionel Messi y Neymar y condujo a Colombia hasta los cuartos de final, una instancia que la selección nunca había alcanzado hasta entonces. La Tricolor terminó quinta en la clasificación general después de conseguir cuatro victorias en cinco encuentros. Pero los números cuentan apenas una parte de la historia.

El gol contra Uruguay que quedó en la historia de los Mundiales

El 28 de junio de 2014, en el Maracaná, James protagonizó el instante que terminó de presentarlo ante el planeta.

Recibió de espaldas al arco, controló la pelota con el pecho, giró y, antes de que el balón tocara el césped, sacó una zurda que golpeó el travesaño y terminó dentro de la portería de Fernando Muslera.

Fue el 1-0 contra Uruguay

Colombia ganó 2-0 con otro tanto del propio James y avanzó por primera vez a los cuartos de final de una Copa del Mundo. Aquella volea fue elegida como el mejor gol de Brasil 2014 y posteriormente recibió el Premio Puskás al mejor gol del año.

Fue uno de esos momentos que sobreviven al resultado, al torneo y al paso de los años. James ya no era solamente el 10 de Colombia. Era una de las caras del Mundial.

Del Mundial de Brasil al Real Madrid

Cuando comenzó Brasil 2014, James pertenecía al AS Monaco. Cuando terminó, su carrera había cambiado de dimensión. El Real Madrid lo incorporó aquel verano después de su explosión con Colombia. El club español reconoce precisamente al Mundial como el escenario en el que James terminó de despuntar antes de su llegada a Madrid.

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El Santiago Bernabéu se convirtió entonces en el siguiente escenario de una historia que había explotado en Brasil.

James disputó 125 partidos y marcó 37 goles con el Real Madrid, el club con el que acumuló más encuentros en su carrera profesional. Durante su etapa como madridista conquistó nueve títulos, entre ellos dos Champions League, dos Mundiales de Clubes y dos Ligas de España.

Nada de aquello puede entenderse completamente sin Brasil 2014. El Mundial no descubrió a James: ya había sido campeón en Argentina con Banfield, había destacado con Porto y había llegado al Monaco como uno de los talentos jóvenes más importantes del fútbol sudamericano. Pero Brasil hizo algo diferente: lo confirmó ante el mundo.

James Rodríguez y un récord que pertenece a la historia de Colombia

Los años pasaron, pero Brasil 2014 nunca dejó de ser su Mundial. James regresó a la Copa del Mundo en Rusia 2018 y posteriormente volvió al torneo en 2026, pero ninguno de esos capítulos modificó una estadística que explica la magnitud de lo ocurrido en Brasil: sus seis goles de 2014 lo mantienen como el máximo goleador de Colombia en la historia de los Mundiales.

Todos llegaron en una misma edición. Y quizá ahí se encuentre la mejor manera de dimensionar su legado. Durante unas semanas, James Rodríguez estuvo en el centro del fútbol mundial. Colombia encontró a su número 10, alcanzó la mejor participación mundialista de su historia y el planeta conoció definitivamente a un futbolista que pocos días después vestiría la camiseta del Real Madrid.

Hubo títulos, asistencias, goles y muchas otras noches con la camiseta amarilla después de Brasil. Hubo también momentos difíciles, lesiones y temporadas en las que su carrera tomó caminos inesperados.

Pero Brasil quedó intacto. Ahora que James se despide de la Selección Colombia, aquella imagen vuelve inevitablemente: el número 10, con apenas 22 años, haciendo goles en cada partido, bailando después de marcar, llevando a Colombia hasta los cuartos de final y llorando tras la eliminación frente al anfitrión.

David Luiz intentó consolarlo aquella noche y pidió al público que reconociera al colombiano. James se marchaba eliminado, pero el Mundial ya lo había convertido en una de sus figuras. Años después, aquella escena adquiere otro significado.

Porque los partidos terminan, las generaciones cambian y las carreras también llegan a su final. Pero hay Mundiales que hacen eterno a un futbolista. Brasil 2014 hizo eterno a James Rodríguez.

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