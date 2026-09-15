Alajuelense confirma el regreso inesperado de un histórico para reforzar su plantel

Alajuelense recupera a un jugador que conoce la estructura del club y que cuenta con experiencia tanto a nivel nacional como internacional.

Alajuelense suma un refuerzo importante a sus filas | @ldacr

Giancarlo González regresa a Alajuelense para iniciar una nueva etapa en el club donde comenzó su carrera profesional. La institución confirmó la incorporación del defensor de 38 años, quien se sumará al primer equipo masculino y permanecerá vinculado con los rojinegros hasta la finalización del Torneo Clausura 2027.

El regreso de “Pipo” se produce en un momento en el que la Liga busca mejorar sus resultados y afrontar sus próximos compromisos con nuevas alternativas. González conoce el entorno del club después de haber disputado más de 240 partidos oficiales en sus dos etapas anteriores, además de haber sido capitán durante su último ciclo.

El defensor surgió de las divisiones menores de Alajuelense y allí dio sus primeros pasos como profesional. A lo largo de su recorrido con la institución conquistó cinco títulos: tres campeonatos nacionales, el Torneo de Copa de 2023 y la Copa Centroamericana de Concacaf de 2023.

Giancarlo González vuelve a Alajuelense

Entre sus diferentes etapas como rojinegro, González también construyó una carrera en el exterior. El zaguero tuvo experiencias en Noruega, Estados Unidos e Italia, donde defendió las camisetas de Vålerenga, Columbus Crew, Palermo, Bologna y LA Galaxy antes de regresar al fútbol costarricense.

Su trayectoria incluye además un recorrido con la Selección de Costa Rica. “Pipo” representó al combinado nacional en diferentes competencias y formó parte de los planteles que disputaron las Copas del Mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018.

“Tengo la oportunidad de volver a mi casa, el lugar donde aprendí, debuté en Primera División, fui campeón y he aprendido muchísimo. Voy con muchas ganas y con la misma ilusión del primer día”, expresó González tras confirmarse su nueva incorporación a Alajuelense.

El futbolista también habló sobre la actualidad del equipo. “Sé que estamos pasando por un momento difícil. Yo soy uno más que sufre por lo que está pasando y quiero ayudar a salir de este momento desde el lugar que me toque. Estoy a disposición del cuerpo técnico para el bienestar de la institución”, agregó.

De esta manera, Alajuelense recupera a un jugador que conoce la estructura del club y que cuenta con experiencia tanto a nivel nacional como internacional. González estará nuevamente a disposición del primer equipo con el objetivo de aportar durante los próximos compromisos y extender su historia con la camiseta rojinegra.

Te puede interesar