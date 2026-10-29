Camilo Durán amplía su cuota goleadora en el Celtic: ¿ficha indiscutida para Néstor Lorenzo?

El delantero ya suma once goles y cinco asistencias en 16 partidos disputados a lo largo de la temporada.

Camilo Durán celebra con el Celtic – Russell Cheyne, Reuters.

Camilo Durán lo vuelve a hacer en Escocia. El delantero firma un ataque explosivo en apenas tres meses de haber llegado al Celtic, convirtiéndose en un protagonista clave e influyente para que el gigante de Glasgow sea puntero absoluto de la Scottish Premiership. A la fecha, ha anotado cinco goles en sus últimas seis apariciones.

El delantero colombiano, ubicado por derecha para los intereses de Martin O’Neill, se reportó con gol en su última presentación que tuvo un saldo final de igualdad 2-2 ante el Dundee United. Quizá los hinchas se esperaban tres puntos más a la bolsa, pero el equipo no pasó contratiempos y se mantiene líder en la tabla de posiciones (28 pts sobre 24 del Rangers).

Durán le puso fin a una buena tocata en el área, originada después de que el balón fuera centrado al segundo palo. No desperdició a los 18′ el pase al medio de Kasper Hugh, bastándole para empujar la pelota al fondo y romper el cero en el marcador. El atacante se ha convertido en un sinónimo de gol.

🚨🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 | GOAL: CAMILO DURAN OPENS THE SCORING FOR CELTIC! Celtic 1-0 Dundee United. https://t.co/95CZriSh7w — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) October 28, 2026

Camilo Durán, nombre fijo para la próxima convocatoria

Ya la doble fecha de amistosos para Colombia, ante Chile, está a la vuelta de la esquina. Seguramente la próxima semana, Néstor Lorenzo dará a conocer la lista de citados para viajar tanto al Pascual Guerrero de Cali como al Estadio Nacional de Santiago. No será nada ilógico volver a ver a Durán entre los viajeros.

El combinado nacional está en la búsqueda de consolidar nuevos nombres en el frente de ataque. También han pesado bajas a lo largo del camino, como por ejemplo las de Luis Díaz y ‘Cucho’ Hernández, quienes no formarán parte del ruedo por lesiones. Esto le abre la puerta a Durán y a otros jugadores que siguen en el plan de mostrarse.

En la última fecha FIFA sumó un total de 33 minutos repartidos en los duelos ante Paraguay y Perú. No se le abrió el arco con la casaca cafetera, pero le apunta al bautismo soñado de gol y ratifica sus números en el Celtic. Son once tantos y cinco asistencias en 16 partidos, que suman el promedio de una participación de gol por compromiso.

La convocatoria podría ser un hecho. El dilema está en el rol que pueda darle Lorenzo a lo largo de ambos partidos. ¿Lo soltará desde el “vamos” para que siga sumando rodaje con la Selección, o deberá esperar su ratico de juego para demostrar condiciones?

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