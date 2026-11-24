Con goles de Matías Caicedo y José Escorcia, la Selección Colombia venció por dos goles a cero a Honduras.

Colombia supera a Honduras | FCF

Segunda jornada del campeonato Mundial sub 17 en Catar. La Selección Colombia enfrentó a Honduras buscando hilar su segundo triunfo consecutivo en la cita orbital. Los dirigidos por Fredy Hurtado ya habían superado a Japón en el debut por dos goles a uno. Ahora, volvieron a quedarse con los tres puntos por un marcador de dos tantos a cero.

La primera mitad dejó muchísimas dudas. Unos primeros 45 minutos que no dejó ninguna opción de gol en el partido. Pero que si dio mejores sensaciones en el conjunto hondureño. Los centroamericanos mostraron una muy rica técnica y velocidad por las bandas que sorprendió por completo a Colombia.

Los cambios le dan la victoria a Colombia

Tal como en el primer partido, las variantes realizadas por Fredy Hurtado le dan resultado al seleccionado colombiano. Para la segunda mitad de entrada tuvieron acción Weiner Martínez y Luis Maturana. Ya con un mejor ritmo en el rectángulo de juego, la ‘tricolor’ empezó a mostrar una mejor tenencia y distribución.

Tanto así que con mucha viveza e intensidad provocó la expulsión de Diego Matute Domínguez en Honduras y quedó con superioridad numérica desde el minuto 53. Acto seguido, los ‘cafeteros’ le dieron paso a Matías Caicedo y Samuel Martínez. Dos futbolistas que cambiaron por completo la dinámica del partido.

Cuando el reloj marcaba el minuto 76, Samuel Martínez lanzó un centro con mucha técnica que Matías Caicedo simplemente empujó al fondo de la red. Ya con la ventaja Colombia se vio mucho más tranquila y cómoda. Desde ahí se aprovechó mucho mejor al hombre de más y ocho minutos después llegó el segundo.

José Escorcia aprovechó una mala salida del portero hondureño David Paz y sentenció el dos a cero final. Con este resultado, la Selección Colombia acumula seis puntos y una diferencia de gol de +3. Confirmando así su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial sub 17 que se disputa en Catar.

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