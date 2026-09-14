Así les fue a los jugadores de Selección Colombia el fin de semana del 11 al 13 de septiembre de 2026

Repase cómo fue la actividad de los futbolistas de la ‘Tricolor’, este fin de semana, en sus respectivos clubes.

Luis Javier Suárez vuelve a marcar | REUTERS

De nuevo septiembre marca un resurgir para varios futbolistas. Uno de ellos es James Rodríguez, el ’10’ de la última Copa del Mundo, que recaló en Atlético Nacional cuando parecía quedarse como agente libre. Así mismo, Déiver Machado, también presente en el reciente certamen, firmó con un equipo de la Liga de Rusia.

De todas maneras, en cuestiones de actividad, hubo protagonismo importante. Luis Javier Suárez comanda la lista al ponerse el overol y salvar al Sporting de Lisboa de una debacle. Luis Díaz también se destacó en lo poco que jugó el fin de semana.

Buenas noticias de cara a una próxima convocatoria que saldrá en cualquier instante. Es posible que haya un revolcón en la nómina, pues Néstor Lorenzo tendrá la misión de refrescar el conjunto cafetero de cara a la Copa América. En fin, repase en Claro Sports cómo fue la actuación de los últimos mundialistas.

Porteros

Camilo Vargas: jugó todo el partido en la derrota 5-2 del Atlas contra Toluca por la fecha 5 de la Liga MX.

jugó todo el partido en la derrota 5-2 del Atlas contra Toluca por la fecha 5 de la Liga MX. Álvaro Montero: no estuvo convocado en el triunfo 3-1 de Boca Juniors ante Central Córdoba por la fecha 9 de la Liga Argentina.

no estuvo convocado en el triunfo 3-1 de Boca Juniors ante Central Córdoba por la fecha 9 de la Liga Argentina. David Ospina: sin club tras rescindir contrato con Atlante de la Liga MX.

Defensas

Johan Mojica: jugó los 90′ en el empate 1-1 de Getafe ante Deportivo La Coruña por la fecha 5 de LaLiga de España.

jugó los 90′ en el empate 1-1 de Getafe ante Deportivo La Coruña por la fecha 5 de LaLiga de España. Wíller Ditta: disputó 90′ en el triunfo 4-3 de Cruz Azul frente al América por la fecha 5 de la Liga MX.

disputó 90′ en el triunfo 4-3 de Cruz Azul frente al América por la fecha 5 de la Liga MX. Dávinson Sánchez: 90′ y buen rendimiento en la victoria 1-0 de Galatasaray contra Kocaelispor por la fecha 5 de la Superliga de Turquía.

90′ y buen rendimiento en la victoria 1-0 de Galatasaray contra Kocaelispor por la fecha 5 de la Superliga de Turquía. Yerry Mina: suplente en el triunfo 1-2 de Cagliari ante Atalanta por la fecha 4 de la Serie A de Italia.

suplente en el triunfo 1-2 de Cagliari ante Atalanta por la fecha 4 de la Serie A de Italia. Daniel Muñoz: jugó 90′ en el triunfo 1-2 del Nottingham Forest frente al Aston Villa por la fecha 4 de la Premier League de Inglaterra.

jugó 90′ en el triunfo 1-2 del Nottingham Forest frente al Aston Villa por la fecha 4 de la Premier League de Inglaterra. Santiago Arias: suplente en la igualdad 1-1 de Independiente contra San Lorenzo por la fecha 9 de la Liga Argentina.

suplente en la igualdad 1-1 de Independiente contra San Lorenzo por la fecha 9 de la Liga Argentina. Déiver Machado: fichó recientemente por el FC Rodina Moscow del fútbol ruso.

fichó recientemente por el FC Rodina Moscow del fútbol ruso. Jhon Lucumí: estuvo todo el primer tiempo en la derrota 3-2 de la Juventus ante Sassuolo por la fecha 4 de la Serie A.

Volantes

Jéfferson Lerma: solo jugó 7′ en la caída 2-3 del Crystal Palace a manos del Ipswich Town por la fecha 4 de la Premier League.

solo jugó 7′ en la caída 2-3 del Crystal Palace a manos del Ipswich Town por la fecha 4 de la Premier League. Kevin Castaño: disputó 64′ en el triunfo 3-1 de Atlético Mineiro ante Fluminense por la fecha 27 del Brasileirao.

disputó 64′ en el triunfo 3-1 de Atlético Mineiro ante Fluminense por la fecha 27 del Brasileirao. Ríchard Ríos: jugó 62′ y asistió en la victoria 1-3 del Al Ittihad contra Al Faysaly por la fecha 7 de la Liga Saudí.

jugó 62′ y asistió en la victoria 1-3 del Al Ittihad contra Al Faysaly por la fecha 7 de la Liga Saudí. Gustavo Puerta: estuvo 74′ en la derrota 0-1 de Olympiacos ante OFI Crete por la fecha 4 de la Superliga Griega.

estuvo 74′ en la derrota 0-1 de Olympiacos ante OFI Crete por la fecha 4 de la Superliga Griega. Juan Camilo Portilla: solo actuó un minuto en el empate 3-3 de Atlético Paranaense y Coritiba por la fecha 27 del Brasileirao.

solo actuó un minuto en el empate 3-3 de Atlético Paranaense y Coritiba por la fecha 27 del Brasileirao. Jorge Carrascal: disputó 12′ en el triunfo 2-1 de Flamengo frente a Corinthians por la fecha 27 del Brasileirao.

disputó 12′ en el triunfo 2-1 de Flamengo frente a Corinthians por la fecha 27 del Brasileirao. James Rodríguez: fichó recientemente por Atlético Nacional de la Liga BetPlay.

fichó recientemente por Atlético Nacional de la Liga BetPlay. Juan Fernando Quintero: no actuó en la derrota 2-1 de Independiente Medellín a manos de Boyacá Chicó por la fecha 10 de la Liga BetPlay.

no actuó en la derrota 2-1 de Independiente Medellín a manos de Boyacá Chicó por la fecha 10 de la Liga BetPlay. Jhon Arias: estuvo 66′ en la victoria 2-0 de Palmeiras sobre Sao Paulo por la fecha 27 del Brasileirao.

Atacantes

Jáminton Campaz: jugó 67′ en el triunfo 0-1 de Rosario Central ante Tigre por la fecha 9 de la Liga Argentina.

jugó 67′ en el triunfo 0-1 de Rosario Central ante Tigre por la fecha 9 de la Liga Argentina. Carlos Andrés Gómez: actuó 90′ en el triunfo 1-2 de Vasco da Gama ante Gremio por la fecha 27 del Brasileirao.

actuó 90′ en el triunfo 1-2 de Vasco da Gama ante Gremio por la fecha 27 del Brasileirao. Luis Díaz: participó 26′ y fue importante para la victoria 1-2 del Bayern Munich contra Elversberg por la fecha 3 de la Bundesliga.

participó 26′ y fue importante para la victoria 1-2 del Bayern Munich contra Elversberg por la fecha 3 de la Bundesliga. Jhon Córdoba: disputó 90′ en el empate 1-1 del Krasnodar ante Akron Tolyatti por la fecha 8 de la Premier Liga de Rusia.

disputó 90′ en el empate 1-1 del Krasnodar ante Akron Tolyatti por la fecha 8 de la Premier Liga de Rusia. Juan Camilo Hernández: sin actividad este fin de semana.

sin actividad este fin de semana. Luis Javier Suárez: marcó gol y jugó los 90′ en el empate 1-1 de Sporting de Lisboa frente a Famalicao por la fecha 6 de la Primeira Liga.

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