Colombia avanza en el Sudamericano Femenino sub 17 y sueña con el Mundial de Marruecos

La Selección Colombia Femenina sub 17 deberá esperar que se jueguen las semifinales para ver a qué rival va a enfrentar.

Jugadoras de la Selección Colombia Femenina sub 17 | @FCFSeleccionCol

La Selección Colombia avanzó a la siguiente ronda del Sudamericano Femenino sub 17 al derrotar por 3-0 a su similar de Paraguay, esto en la última fecha del grupo A de la competencia. Ahora las dirigidas por Carlos Paniagua deberán prepararse de la mejor manera para lo que viene.

La ‘Tricolor’ necesitaba un triunfo ante las ‘Guaraníes’, pues otro resultado no le ayudaba a pasar de fase. Desde el pitazo inicial el elenco nacional salió con buena disposición y se notaba que en mente solo tenían claro que el deber era sumar de a tres.

Nada más al minuto seis Colombia recuperó un balón gracias a la presión alta. Eidy Ruiz ingresó al área y fue derrumbada, lo que hizo que la juez central concediera penal. Dayana Torres se encargó de cobrar y puso el 1-0 parcial con remate de pierna izquierda y dejando a la portera rival quieta.

Al 16′ llegó la segunda anotación para las nuestras, todo producto de un saque de manos por el sector izquierdo. Rihanna Cuesta recibió una pelota dentro del área, controló y luego sacó un remate cruzado para aumentar la diferencia.

La tercera y última anotación se dio en el cierre del segundo tiempo, gracias a una acción individual de Maura Henao. Ese gol terminó de sellar el tiquete de la ‘Tricolor’ para la siguiente fase del torneo, en lo que está en juego es la clasificación al Mundial de Marruecos.

¿Ya tiene rival Colombia para el repechaje del Sudamericano Femenino sub 17?

Como el equipo clasificó tercero del grupo A, no jugará las semifinales del torneo, ya que estas son entre Brasil vs Chile y Argentina vs Venezuela. ‘La Tricolor’ deberá esperar lo que suceda entre las argentinas y venezolanas para ver a cuál de ellas enfrentará por un cupo al Mundial.

Por ahora Carlos Paniagua deberá hacerle seguimiento a ese partido y preparar a Colombia de la mejor manera para ese cotejo, el cual está pensado para jugar el 9 de mayo.

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