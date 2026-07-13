Álvaro Montero a Boca Juniors: ¿Una movida para buscar la titularidad de la Selección Colombia?

La vinculación de Montero al club argentino está cerca de cerrarse y ese salto de calidad podría abrirle más oportunidades en la ‘Tricolor’.

Álvaro Montero con la Selección Colombia | Vizzor Image

La llegada de Álvaro Montero a Boca Juniors parece ser una realidad, pues restan mínimos detalles para que el portero llegue al equipo argentino. Inclusive su traspaso podría quedar listo este martes 14 de julio, día decisivo para terminar de cerrar su vinculación, como se venía hablando ya desde hace unas semanas.

Resulta que el ‘Xeneize’ espera que esa fecha el colombiano presente los respectivos exámenes médicos, que sería lo último que falta para finiquitar el negocio. Recordemos que el portero estaba bajo préstamo en Vélez Sarsfield y ese club llegó a un acuerdo con Millonarios para su traspaso, algo que estaba pactado en la cesión por medio de una cláusula.

Durante el desarrollo del Mundial, por lo menos mientras la Selección Colombia todavía estaba en competencia, apareció el interés de Boca. No había mucha claridad en si las cosas se iban a dar, pero parece que entre las dos instituciones argentinas todo salió bien y el cuidapalos tiene su futuro en el ‘Azul y Oro’.

Si bien todavía no hay confirmación de que Boca ya le haya girado el dinero a Vélez por la venta de Montero, que al parecer sería alrededor de cuatro millones de dólares, todo indica que los exámenes médicos es lo único que falta para que el negocio termine en realidad. Seguramente entre este lunes 13 y el martes 14 de julio se esclarecerá todo de mejor manera.

¿Una movida para buscar la titularidad de la Selección Colombia?

Los cinco partidos que jugó la ‘Tricolor’ en la Copa del Mundo los atajó Camilo Vargas, quien en líneas generales tuvo un buen rendimiento. Sin embargo, el arquero bogotano ya tiene 37 años, una edad en la que la mayoría de futbolistas empiezan a pensar en el retiro. Hay que aclarar que él no ha dicho que va a colgar los guantes, pero es la edad media en la que por lo general sucede eso.

A eso se suma que David Ospina también va de salida, otro de los guardametas que es referente en el cuadro ‘Cafetero’. Por proceso uno diría que el que sigue en la fila es Montero, pensando en el Mundial del 2030, las Eliminatorias y la Copa América del 2028. Esa movida de ir a Boca Juniors, no solo un grande de Argentina sino también del continente, le puede abrir más opciones para ser el próximo en custodiar el arco de Colombia.

El tema es que hay arqueros como Kevin Mier, Aldair Quintana y hasta el mismo Andrés Mosquera Marmolejo que le pueden dar pelea por el puesto, de los que vienen tras Vargas. Tal vez Montero les saca ventaja porque es convocado habitual y porque es del agrado de Néstor Lorenzo, quien todavía sigue siendo el técnico de la selección.

Solo el tiempo dirá si, en primer lugar, termina de cerrarse al 100% el pase de Álvaro Montero a Boca Juniors. Una vez esté concreto eso, su nivel tiene que ser alto para que pueda seguir entre los llamados al cuadro nacional y lograr esa oportunidad de ser el titular indiscutible.

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