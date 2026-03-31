Gilberto Mora, cada vez más cerca de volver de su lesión

El club fronterizo compartió un video del juvenil mexicano de vuelta en los entrenamientos de cara a la jornada 13 del Clausura 2026

Gilberto Mora, próximo a volver con el cuadro fronterizo | Imago 7

Los Xolos de Tijuana adelantaron el regreso a las canchas de Gilberto Mora. Con un video publicado en redes sociales donde se le observa dominando el balón, el club anunció que el juvenil mexicano está próximo a retomar la actividad, rumbo al Mundial 2026. El club acompañó las imágenes con la frase “Adivinen quién ha vuelto”.

Mora no juega desde el 17 de enero, cuando participó en el partido entre Tijuana y Atlético San Luis por la jornada 3 del Clausura 2026. Aquella noche, el futbolista tuvo que abandonar el campo por molestias derivadas de una pubalgia que terminó por marginarlo de la actividad competitiva durante gran parte del semestre.

Desde entonces, el club optó por un manejo conservador del caso bajo la dirección técnica de Sebastián Abreu, quien en repetidas ocasiones dejó claro que no se aceleraría el regreso del jugador. La prioridad se fijó en su recuperación total con la Copa del Mundo 2026 como objetivo principal.

Mora anuncia su regreso en el Estadio Azteca

El propio Mora confirmó recientemente que el alta médica está próxima. El futbolista fue captado por TUDN en el Estadio Azteca en la previa del México vs Portugal, donde compartió detalles de su evolución física. “Voy muy bien (con la recuperación). Ya casi, yo creo que en la semana ya (me dan) el alta”.

La planificación del club contempla una reincorporación progresiva. Primero, el mediocampista deberá integrarse por completo a los entrenamientos grupales y recuperar ritmo antes de volver a tener minutos oficiales, en un calendario donde restan cinco jornadas del torneo local.

Tras una mala racha de resultados, Xolos se encuentra en la 13° posición de la tabla general con 12 puntos, a cinco de los puestos de Liguilla. El cierre del torneo para los fronterizos incluye visitas a Necaxa, Juárez y Cruz Azul, además de dos duelos en casa ante Tigres y Pachuca.

El caso de Mora se sigue de cerca también en la selección mexicana, dirigida por Javier Aguirre, debido a que su recuperación llega a poco más de dos meses del inicio del Mundial 2026. Su regreso lo coloca dentro de la órbita del Vasco para la convocatoria del tricolor.

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