El delantero samario lleva 4 partidos sin convertir gol con la ‘Tricolor’ y en el Mundial no estuvo a la altura, tampoco marcó.

Luis Javier Suarez Vs Chile/ Raul BRAVO / AFP.

La Selección Colombia igualó 0-0 con Chile en Santiago, en lo que fue su último partido en el 2026. Con el poco fútbol que ha demostrado desde que terminó su participación en el Mundial, la ‘Tricolor’ hizo un poco más por el partido en tierras ‘australes’, sin embargo no fue suficiente para quedarse con el triunfo y apaciguar las críticas.

Precisamente la falta de gol es una de las máximas preocupaciones que debe tener Néstor Lorenzo al culminar este año y la carencia futbolística que tiene este nuevo equipo, muy poca lucidez, que directamente se ve reflejada con los pocos goles o como sucedió este martes en Santiago, ninguno.

Uno de los responsables de esta carencia de anotaciones en el combinado nacional, es Luis Javier Suárez, el ‘9’ dl Sporting CP de Portugal tuvo en sus pies lo que fue la apertura del marcador en tierras ‘australes’, no obstante falló en la ejecución de un penal y el arquero Lawrence Vigouroux se agigantó en casa y ante su gente para evitar el gripo ‘Tricolor’ en Chile.

🇨🇴 Luis Suárez falhou uma grande penalidade ao serviço da Colômbia, frente ao Chile.



O avançado do Sporting foi titular, esteve 71 minutos em campo e viu ainda um cartão amarelo.



Está a passar uma fase menos boa na seleção. Já não marca há alguns jogos, mas faz parte. Continua… pic.twitter.com/PSkW0hIO1E — Somos Sporting (@SomosSportingCP) November 18, 2026

El artillero samario no pasa por su mejor momento con la camiseta de la Selección, completa 4 partidos sin festejar gol con la ‘Tricolor’, el último fue el 26 de septiembre del presente año cuando Colombia empató 1-1 con México en Estados Unidos, sin embargo su mala racha lo persiguió en el Mundial, ya que a pesar de jugar los 5 partidos con un total de 332 minutos no se reportó con anotaciones.

Por tal motivo llegan las críticas tanto para el equipo como a nivel personal y el delantero es uno de los que más ha estado en el ‘ojo del huracán’, mucho más después de unas candentes declaraciones en las que habló de aquellos que lanzan malos comentarios para el equipo y ciertos jugadores en específico.

“Acá se nos exige obviamente por la dificultad que es llevar la camiseta. Muchos dicen que nos pesa, que somos paquetes pero la verdad es que me gustaría ver a mucha gente dentro del verde y ver sí son capaces de hacer eso que hago en Europa o que hago aquí”, señaló a los medios de comunicación, en la zona mixta del Estadio Pascual Guerrero después de la victoria 1-0 ante Chile.

Tal como lo dice Suárez, su nivel en el Sporting CP no se le cuestiona, ya que en la actual temporada ya cuenta con 13 goles en 15 compromisos, sin embargo su actualidad en la Selección Colombia deja mucho que pensar. Será labor de Néstor Lorenzo para la convocatoria de marzo, buscar variantes en el frente de ataque, si el samario sigue pasando por un mal momento cuando se pone la camiseta de su país.

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