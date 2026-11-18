Violante y León repiten como descartados, mientras Romo y Montes pasan de jugar la ida a quedar fuera del duelo decisivo

Rafa Márquez descarta a cuatro jugadores para la vuelta ante Jamaica. Imago 7

Rafael Márquez ya definió a los cinco futbolistas que no serán considerados para el partido de vuelta ante Jamaica: Isaías Violante, Luis Romo, César Montes, Armando León y Erick Sánchez quedaron fuera de la lista para el encuentro que México disputará en el Gigante de Acero.

La decisión se produce después de la derrota 3-2 ante Jamaica en Kingston, resultado que obliga al Tricolor a remontar en Monterrey para avanzar a las semifinales de la Concacaf Nations League. México llegó a estar tres goles abajo, pero reaccionó con las anotaciones de Gilberto Mora y Julián Quiñones.

La lista de descartes para la vuelta vuelve a ser diferente a la que Márquez presentó para el primer partido. Violante y Armando León quedaron fuera en ambos encuentros, mientras que Luis Romo y César Montes sí estuvieron disponibles en Kingston y ahora no serán considerados. A ellos se suma Erick Sánchez, quien tampoco estará en el duelo decisivo.

Violante, Romo, Montes, León y Erick Sánchez quedan fuera para la vuelta

Isaías Violante, Luis Romo, César Montes, Armando León y Erick Sánchez son los cinco jugadores que no estarán entre los futbolistas disponibles para el partido ante Jamaica.

Violante y León ya habían quedado fuera de la convocatoria definitiva para el encuentro disputado en Kingston. En cambio, Romo y Montes sí fueron incluidos en la lista para la ida, por lo que su ausencia para la vuelta representa un cambio en las opciones de Rafael Márquez.

Con la incorporación de Erick Sánchez a los descartes, el cuerpo técnico reduce nuevamente sus alternativas para el partido que definirá al segundo semifinalista de la serie.

¿Quiénes quedaron fuera en la ida ante Jamaica?

Para el primer partido, disputado el 14 de noviembre en Kingston, Rafael Márquez tuvo que reducir su convocatoria de 28 a 23 jugadores. Los cinco futbolistas que quedaron fuera de la lista para ese encuentro fueron Obed Vargas, Rodrigo Huescas, Isaías Violante, Armando León y Andrés Montaño.

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Por lo tanto, no se trata de la misma lista de descartados para los dos partidos. La convocatoria fue modificada de acuerdo con las necesidades del cuerpo técnico para cada encuentro.

México necesita remontar el 3-2 ante Jamaica

El Tricolor llegará al Gigante de Acero con la obligación de darle la vuelta al resultado conseguido por Jamaica. Los Reggae Boyz llegaron a tener una ventaja de 3-0, pero México respondió durante la segunda mitad y consiguió dos goles que mantienen abierta la eliminatoria.

Ahora, el equipo de Rafael Márquez necesita ganar para superar el marcador global y avanzar a las semifinales. La ventaja jamaicana obliga al Tricolor a plantear un partido ofensivo, aunque también deberá evitar los espacios que permitieron al conjunto caribeño tomar una diferencia de tres goles en Kingston.

El encuentro tendrá además un significado especial para México, ya que será el primer partido de la Selección Mexicana mayor en el Gigante de Acero.