El técnico de la Selección Mexicana habló en exclusiva con Claro Sports sobre su nerviosismo, la titularidad de Gilberto Mora y su apuesta ofensiva ante Jamaica

Rafael Márquez llegó al Estadio Monterrey con una mezcla de emociones antes del partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. El entrenador de la Selección Mexicana habló en exclusiva con Claro Sports sobre el estado anímico de sus jugadores, la preparación para enfrentar a Jamaica y las decisiones que tomó para definir su alineación titular, con Gilberto Mora y Julián Quiñones como posibles protagonistas.

El estratega mexicano reconoció que el nerviosismo forma parte de las horas previas a un encuentro que puede definir el futuro del Tricolor en el torneo. Sin embargo, aseguró que sus futbolistas llegan preparados para buscar la remontada después de la derrota por 3-2 en Kingston. Márquez se mostró emocionado por el compromiso y expresó su confianza en el trabajo realizado durante los últimos días.

La charla técnica también fue uno de los temas que abordó el seleccionador nacional durante su llegada al Gigante de Acero. Márquez explicó que el cuerpo técnico procuró transmitir instrucciones concretas, sin saturar de información a los jugadores. El objetivo fue establecer las prioridades para interpretar el encuentro y reforzar la motivación del grupo ante una nueva oportunidad de conseguir la clasificación.

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Rafa Márquez considera a Gilberto Mora el mejor jugador de México

Una de las declaraciones más importantes de Márquez estuvo relacionada con Gilberto Mora, quien repite como titular pese al desgaste físico que sufrió durante el partido de ida. El mediocampista de Tijuana había atravesado un periodo prolongado de inactividad y su regreso a la competencia se había manejado de manera gradual, por lo que su presencia desde el inicio generó cuestionamientos sobre su condición.

“Yo creo que el día de hoy no podemos prescindir del mejor jugador que tenemos”, aseguró Rafael Márquez sobre Gilberto Mora. El entrenador destacó la influencia del futbolista en el funcionamiento ofensivo de México y dejó claro que su capacidad para generar oportunidades resulta determinante en un encuentro en el que la Selección Mexicana necesita marcar para revertir la eliminatoria.

Aunque Mora estará desde el arranque, el cuerpo técnico también contempla administrar su esfuerzo durante el partido. Márquez explicó que espera un desarrollo favorable del marcador para tener la posibilidad de proteger físicamente al mediocampista. La decisión dependerá de las circunstancias del encuentro y de las necesidades del equipo durante los 90 minutos.

Julián Quiñones y la apuesta ofensiva de México ante Jamaica

La presencia de Julián Quiñones como delantero centro respondería a la intención de Rafael Márquez de aumentar la capacidad ofensiva del Tricolor. El seleccionador explicó que busca futbolistas con velocidad, movilidad y condiciones para asociarse en el último tercio del campo, características que considera necesarias para superar a la defensa de Jamaica.

Márquez también tomó como referencia el funcionamiento que mostró México durante el cierre del encuentro en Kingston. La respuesta del equipo en los últimos minutos influyó en su planteamiento para la vuelta, al igual que el trabajo realizado en el entrenamiento previo. El técnico señaló que la sesión del lunes permitió observar una buena relación entre los jugadores con perfil ofensivo y terminó por respaldar su elección.

Con Gilberto Mora como pieza central en la generación de juego y Julián Quiñones al frente del ataque, Rafael Márquez apuesta por una Selección Mexicana con mayor presencia ofensiva. El entrenador llega al duelo con la expectativa de que sus decisiones permitan remontar la desventaja de un gol y conseguir el boleto a las semifinales de la Nations League, en una noche decisiva para su proyecto al frente del Tricolor.

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