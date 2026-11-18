En suelo chileno, la Selección Colombia no pasó del empate y sigue dejando dudas en sus formas dentro del campo.

Titular de Colombia vs Chile | Raul BRAVO / AFP

La Selección Colombia dio cierre a su 2026 con el segundo amistoso contra Chile en el marco de la fecha FIFA de noviembre, compromiso que finalizó en igualdad sin goles. Néstor Lorenzo sigue en la dinámica de probar nuevos jugadores, acompañados de ciertos hombres de experiencia. Este juego también deja claro que falta camino por recorrer para poder consolidar una idea clara.

Titulares

Aldair Quintana: fue el inicialista en esta ocasión, aunque solo jugó la primera mitad del encuentro. En líneas generales se le vio sólido al guardameta, atajando los dos remates a puerta que le generaron en esos 45′ iniciales. Con poco tiempo para poder mostrar algo más, se podría decir que la chance que le dio Lorenzo la puso aprovechar. Resta esperar si entra entre los planes para futuras convocatorias.

fue el inicialista en esta ocasión, aunque solo jugó Con poco tiempo para poder mostrar algo más, se podría decir que la chance que le dio Lorenzo la puso aprovechar. Resta esperar si entra entre los planes para futuras convocatorias. Daniel Muñoz: tuvo mejor aporte en ataque que en defensa. Generó en el primer tiempo un penal que no pudo terminar en gol porque a Luis Suárez le atajaron el disparo. No obstante, por la banda derecha fue incisivo. El tema es que en defensa no tuvo su mejor presentación porque apenas ganó el 27% de los duelos que disputó, el 50% de los aéreos y el 20% de los terrestres.

Davinson Sánchez: de nuevo titular, lo que habla de que para Lorenzo es ficha infaltable en esa dupla de centrales. Sin embargo, hay malas noticias porque salió con molestias, inclusive no alcanzó a finalizar la primera mitad. En lo poco que pudo estar dentro del campo se le vio yendo al choque, dando indicaciones y siendo el líder de esa zona.

de nuevo titular, lo que habla de que inclusive no alcanzó a finalizar la primera mitad. En lo poco que pudo estar dentro del campo se le vio yendo al choque, dando indicaciones y siendo el líder de esa zona. Kevin Andrade: reemplazó a Jhon Lucumí en la titular y después, tras la lesión de Davinson, hizo dupla junto al zaguero de la Juventus. Se impuso en el 33% de los duelos que disputó, interceptó dos balones, despejó tres y recuperó cinco. Un partido aceptable, pero que todavía no le garantiza estar en el once titular.

reemplazó a Jhon Lucumí en la titular y después, tras la lesión de Davinson, hizo dupla junto al zaguero de la Juventus. Un partido aceptable, pero que todavía no le garantiza estar en el once titular. Juan David Cabal: disputó 71 minutos en este encuentro y fue inicialista a comparación del encuentro anterior en el Pascual Guerrero. No fue un partido tan brillante por parte del lateral izquierdo, da la sensación que Velásquez le gana la pulsada. Ganó 2 de los 4 duelos que disputó, despejó una pelota y recuperó 4.

disputó 71 minutos en este encuentro y fue inicialista a comparación del encuentro anterior en el Pascual Guerrero. Ganó 2 de los 4 duelos que disputó, despejó una pelota y recuperó 4. Gustavo Puerta: se sigue consolidando como uno de los líderes del mediocampo, pero desafortunadamente también se lesionó y parece que lo suyo es más grave que lo de Davinson. Mientras estuvo en la cancha cumplió de nuevo ese rol de ser un volante que se incorpora al ataque desde atrás, pues se le presta bien esa función.

Jefferson Lerma: el mediocampista no brilló mucho que digamos en esta oportunidad, aunque volvió a ser titular y parece que va a ser uno de los de experiencia que quiere Lorenzo acompañe a la nueva camada. Completó 17 de los 22 pases que hizo y registró 5 pases progresivos para un 83% de efectividad. Recuperó dos balones e interceptó dos en defensa.

el mediocampista no brilló mucho que digamos en esta oportunidad, Completó 17 de los 22 pases que hizo y registró 5 pases progresivos para un 83% de efectividad. Recuperó dos balones e interceptó dos en defensa. Matías Orozco: en la elaboración de juego tuvo algunos aspectos para destacar, pues completó 22 de los 32 pases que realizó. Efectividad del 80% en pases en el último tercio y en pases largos. En defensa quedó debiendo porque solo ganó 3 de los 11 duelos que disputó.

en la elaboración de juego tuvo algunos aspectos para destacar, pues completó 22 de los 32 pases que realizó. En defensa quedó debiendo porque solo ganó 3 de los 11 duelos que disputó. Camilo Mena: una de las novedades en el once titular que paró Lorenzo. Principalmente se movió por las bandas, aunque su aporte fue escaso. De dos regates que propuso completó uno, no remató al arco y en general no hizo ninguno. Tuvo el 100% de efectividad en pases en el último tercio y registró 80% de efectividad a nivel general.

una de las novedades en el once titular que paró Lorenzo. Principalmente se movió por las bandas, aunque su aporte fue escaso. Tuvo el 100% de efectividad en pases en el último tercio y registró 80% de efectividad a nivel general. Daniel Arcila: otra de las novedades en el once titular, también desenvolviéndose principalmente por los costados. Hizo un remate al arco y dos pases en el área rival, ofensivamente hablando. Completó 17 de 21 pases que realizó. Sin duda alguna tuvo mejor desempeño en la pasada fecha FIFA donde logró anotar en uno de los amistosos de la ‘tricolor’.

otra de las novedades en el once titular, también desenvolviéndose principalmente por los costados. Completó 17 de 21 pases que realizó. Sin duda alguna tuvo mejor desempeño en la pasada fecha FIFA donde logró anotar en uno de los amistosos de la ‘tricolor’. Luis Suárez: para ser uno de los jugadores que más minutos tiene en la espalda de la titular, tuvo un desempeño bastante discutible. Además del penal que le atajaron, cayó en varias provocaciones e inclusive le mostraron amarilla por pelear. Hizo tres remates, solo uno de ellos a puerta. Sigue dando la sensación que le cuesta trasladar el nivel que muestra en Sporting a la selección, donde es goleador.

Suplentes

Devis Vásquez: estuvo bajo los palos durante el segundo tiempo y al igual que Quintana, consiguió evitar que Chile convirtiera. A comparación de su colega, no le hicieron remates al arco en el complemento. Queda esperar si Lorenzo lo sigue incluyendo en las convocatorias porque es de los que viene haciendo la fila.

estuvo bajo los palos durante el segundo tiempo y al igual que Quintana, consiguió evitar que Chile convirtiera. A comparación de su colega, Jhon Lucumí: ingresó por Davinson cuando se lesionó en la primera mitad. En líneas generales hizo un buen compromiso con una calificación de 7.3, la mejor de todos los jugadores de la defensa. A pesar que defensivamente tuvo unas estadísticas no tan altas, desde atrás fue importante para la elaboración de juego con 89% de pases completados, 71% en pases progresivos, 73% de precisión en el último tercio y 7 conducciones progresivas. Él y Sánchez son la dupla fija para Lorenzo en la zaga.

ingresó por Davinson cuando se lesionó en la primera mitad. En líneas generales hizo un buen compromiso A pesar que defensivamente tuvo unas estadísticas no tan altas, desde atrás fue importante para la elaboración de juego con 89% de pases completados, 71% en pases progresivos, 73% de precisión en el último tercio y 7 conducciones progresivas. Él y Sánchez son la dupla fija para Lorenzo en la zaga. Juan Manuel Rengifo: ingresó cuando Puerta se lesionó y disputó 47 minutos. Asumió el rol de crear juego, una posición que le sigue gustando a Lorenzo en su esquema. Tal vez porque hubo varios nombres nuevos no encontró la precisión e inteligencia que lo caracteriza, pero todo apunta a que va a seguir siendo parte del proceso.

ingresó cuando Puerta se lesionó y disputó 47 minutos. Asumió el rol de crear juego, una posición que le sigue gustando a Lorenzo en su esquema. Jhon Solis: disputó 45 minutos y fue la variante de Lerma, lo que quiere decir que jugó más retrasado que el resto de los volantes. Fue un partido aceptable de dicho futbolista, ya que ganó 4 de los 7 duelos que disputó, además de recuperar 4 bolas e interceptar una.

disputó 45 minutos y fue la variante de Lerma, lo que quiere decir que jugó más retrasado que el resto de los volantes.

EN DESARROLLO…

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