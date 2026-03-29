Kosovo vs Turquía, en vivo: horario y dónde ver el partido del repechaje rumbo al Mundial 2026

Se reparte uno de los últimos boletos rumbo a la Copa del Mundo a través del repechaje europeo

¿Dónde ver Kosovo vs Turquía en el repechaje de la UEFA en vivo? | Claro Sports.

El repechaje europeo rumbo al Mundial 2026 define uno de sus boletos más esperados con el duelo entre Kosovo y Turquía, dos selecciones que llegan con argumentos distintos pero con el mismo objetivo: clasificar a la Copa del Mundo. El encuentro se disputará este martes 31 de marzo en el Estadio Fadil Vokrri de Pristina en Kosovo, en un choque que promete intensidad desde el primer minuto.

Kosovo busca hacer historia con su primera participación mundialista, luego de un camino lleno de carácter en el que logró imponerse a Eslovaquia en un duelo de alta exigencia. Del otro lado, Turquía quiere regresar a una Copa del Mundo por primera vez desde 2002, respaldado por una generación que combina juventud y talento.

El partido representa la última oportunidad para ambos combinados, ya que solo el ganador obtendrá el pase directo al Mundial 2026. La presión es máxima, pero también la ilusión de formar parte de un torneo que se disputará en Norteamérica.

Horario y dónde ver Kosovo vs Turquía del repechaje mundialista

El partido entre Kosovo y Turquía del repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026 se podrá seguir en punto de las 12:45 horas (del centro de México) de este martes 31 de marzo.

El encuentro será transmitido a través de Sky Sports, un canal que forma parte de diversas señales de TV de paga dentro del territorio mexicano, además del Plan Premium de Disney+ para Sudamérica.

¿Qué necesitan Kosovo vs Turquía para clasificar al Mundial 2026?

El panorama es claro: el ganador del partido clasificará directamente a la Copa del Mundo 2026, ocupando la última plaza disponible del Grupo D, donde ya esperan Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Kosovo llega motivado tras vencer 4-3 a Eslovaquia en semifinales de este mismo repechaje mundialista de parte de la UEFA, mostrando capacidad de reacción y contundencia ofensiva. Su técnico, Franco Foda, advirtió: “Estamos en plena euforia ahora mismo, pero necesitamos jugar el último partido con calma”.

Por su parte, Turquía superó 1-0 a Rumania con un equipo ordenado y efectivo. El conjunto dirigido por Vincenzo Montella mantiene confianza, con su capitán Hakan Çalhanoglu señalando: “No importa a quién nos enfrentemos, debemos centrarnos en nuestro juego”.

Alineaciones probables del Kosovo vs Turquía

El duelo enfrentará a figuras clave como Vedat Muriqi y Asllani por Kosovo, mientras que Turquía apostará por el talento de Arda Güler, Kenan Yıldız y el propio Çalhanoglu para inclinar la balanza a su favor en un partido decisivo.

Kosovo: Muric; Gallapeni, Hajdari, Hajrizi, Dellova; Muslija, Rexhbecaj, Hodža, Vojvoda; Muriqi, Asllani.

Turquía: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız; Kerem Aktürkoğlu.

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