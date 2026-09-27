Empate frente a México: las dudas que deja la Selección Colombia en el inicio de una nueva etapa

El primer encuentro preparatorio fue la oportunidad para ver a varios nuevos convocados, pero dejó retratados a viejos conocidos.

Gilberto Mora y Kevin Castaño. – Jamie Sabau, Getty Images, vía AFP.

El nuevo ciclo de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia se puso en marcha. El primer partido preparatorio frente a México dejó un empate 1-1 que sirvió para poner a prueba a algunos de los nuevos jugadores que han llegado a los listados. Sin embargo, también dejó en evidencia a algunos protagonistas que no mostraron el nivel esperado y ya se ponen en el foco como dudas.

De entrada, hay que decir que este artículo tiene especial consideración con los que recién han recibido su primera convocatoria. Los nuevos recién están conociendo la experiencia de estar con la Tricolor y apropiando los métodos de trabajo del cuerpo técnico. Es cierto que no hay mucho tiempo para hacer pruebas, pues el combinado cafetero ya tiene ciertas obligaciones para la próxima Copa América, pero merecen un espacio para la adaptación. Los demás, a trabajar para no ser dudas.

Jhon Lucumí

El defensor de la Juventus quedó como uno de los grandes retratados de la noche en Baltimore. El error que cometió en el gol recibido no es propio de un futbolista que juega en uno de los clubes más importantes del planeta y que viene teniendo figuración con la Selección Colombia. Sí, la jugada individual de Gilberto Mora fue espectacular, pero el zaguero cayó en la trampa de manera ingenua.

No se entiende muy bien qué estaba pensando Lucumí para lanzarse de esa manera ante la posibilidad de un remate con poco ángulo. El joven atacante mexicano tenía pocas opciones para lanzar ese zurdazo y lo más probable era que lo dirigiera hacia el primer palo, donde ya aguardaba Álvaro Montero. La otra posibilidad era que enganchara, como hizo, evento en el que el defensor lo hubiese podido controlar si hubiese estado de pie.

Kevin Castaño

Esto ya no es novedad. Desde hace años, cuando Kevin Castaño empezó a aparecer en las convocatorias del combinado cafetero, se esperaba que ofreciera soluciones. Sin embargo, hasta ahora no pasa de las presentaciones intrascendentes cuando no es que sus errores le terminan costando caro al equipo, como sucedió en la final de la Copa América frente a Argentina.

Aquí la culpa es compartida y se profundizará más adelante, pero Néstor Lorenzo tiene el mayor grado de implicación por seguirlo considerando en medio de un pésimo nivel que le costó su salida de River Plate y ya viene generando comentario negativos en Atlético Mineiro. A diferencia de otras posiciones, los centrocampistas no son una cuestión de escasez para Colombia.

Jhon Arias

Luego de bastante tiempo estando obligado a jugar como volante de primera línea, por fin está recibiendo la oportunidad de actuar suelto y en un rol más creativo, similar al que tan buenas calificaciones le han valido en el fútbol de Brasil. Sin embargo, esta ocasión no lo dejó como uno de los destacados, pues estuvo abusando del transporte de la pelota y fue errático en la entrega de pases.

Por momentos, el rol estuvo mejor asumido por Gustavo Puerta, que sigue siendo uno de los puntos altos de la Selección Colombia desde la gran figuración que tuvo en el Mundial 2026. Jhon Arias necesita apropiarse de la confianza necesaria como para suplir la presencia de James Rodríguez y portar la camiseta número 10 con el rendimiento esperado.

Néstor Lorenzo

La renovación del director técnico se dio en medio de muchos cuestionamientos. Lleva ya varios años al frente de la Selección Colombia y, por momentos, pareciera que no conoce a los jugadores con los que cuenta. Empezando por la pregunta adelantada en este artículo y que sigue siendo una incógnita enorme: ¿por qué Kevin Castaño sigue siendo considerado?

Ya en el partido frente a Suiza, que costó la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026, se equivocó por poner a Jáminton Campaz como extremo por derecha, cuando su lugar habitual es por la otra banda. Pues ayer le volvió a suceder lo mismo al inicio del juego, colocando a Carlos Andrés Gómez por un lado y por el otro. Esta vez, ese experimento vale, teniendo en cuenta el recambio. Más allá de que sus planes salgan o no, la seguridad con la que los ejecute transmite mucho.

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