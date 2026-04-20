Así les fue a los jugadores de Selección Colombia del 17 al 19 de abril de 2026

Carlos Andrés Gómez, Rafael Santos Borré y Luis Díaz, los jugadores más destacados de la Selección Colombia este fin de semana.

Luis Díaz, brilla en Bayern Munich | Gintare Karpaviciute, Reuters

Poco a poco se va acortando el tiempo para que los futbolistas conozcan su estarán o no con Selección Colombia en el Mundial de 2026. Cada una de las ligas del mundo llegan a un momento cúspide para saber si cumplirán o no con los objetivos trazados en una primera instancia.

En Claro Sports hacemos un recorrido por cada uno de los futbolistas que integraron la última convocatoria de la Selección Colombia. Los retos son bastantes a nivel de clubes, pero todos miran de reojo no caer en una posible lesión que los saque del torneo más esperado, la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Porteros

Álvaro Montero: Vélez Sarsfield no tuvo acción el fin de semana.

Vélez Sarsfield no tuvo acción el fin de semana. Camilo Vargas: actuó el tiempo completo con Atlas en la victoria 0-1 como visitante frente a Santos Laguna en la Liga MX.

actuó el tiempo completo con Atlas en la victoria 0-1 como visitante frente a Santos Laguna en la Liga MX. David Ospina: Atlético Nacional no tuvo acción el fin de semana.

Defensores

Daniel Muñoz: Crystal Palace no tuvo acción el fin de semana.

Crystal Palace no tuvo acción el fin de semana. Dávinson Sánchez: jugó la totalidad de los minutos con Galatasaray en el victoria 1-2 como visitante frente a Gençlerbirligi en la Super Lig.

jugó la totalidad de los minutos con Galatasaray en el victoria 1-2 como visitante frente a Gençlerbirligi en la Super Lig. Déiver Machado: fue titular y estuvo el tiempo completo con Nantes en el empate 1-1 como local frente a Brest en la Ligue 1.

fue titular y estuvo el tiempo completo con Nantes en el empate 1-1 como local frente a Brest en la Ligue 1. Jhon Lucumí : estuvo todo el tiempo en cancha con Bologna en la derrota 2-0 ante Juventus en la Serie A.

: estuvo todo el tiempo en cancha con Bologna en la derrota 2-0 ante Juventus en la Serie A. Johan Mojica: Mallorca no tuvo acción el fin de semana.

Mallorca no tuvo acción el fin de semana. Juan David Cabal: no fue convocado con Juventus en el triunfo 2-0 sobre Bologna en la Serie A.

no fue convocado con Juventus en el triunfo 2-0 sobre Bologna en la Serie A. Santiago Arias: jugó todo el partido con Independiente de Avellaneda en la victoria 3-1 como local frente a Defensa y Justicia en la Liga Argentina.

jugó todo el partido con Independiente de Avellaneda en la victoria 3-1 como local frente a Defensa y Justicia en la Liga Argentina. Yerson Mosquera: no fue convocado por acumulación de tarjetas amarillas con Wolverhampton en la derrota 3-0 ante Leeds United en la Premier League.

Centrocampistas

Gustavo Puerta: fue titular y sustituido al 85′ con Racing de Santander en el triunfo 1-3 sobre Real Sociedad B en LaLiga de Segunda División.

fue titular y sustituido al 85′ con Racing de Santander en el triunfo 1-3 sobre Real Sociedad B en LaLiga de Segunda División. James Rodríguez: fue suplente e ingresó al 90′ en la victoria 2-0 sobre Portland Timbers en la MLS.

fue suplente e ingresó al 90′ en la victoria 2-0 sobre Portland Timbers en la MLS. Jéfferson Lerma: Crystal Palace no tuvo acción el fin de semana.

Crystal Palace no tuvo acción el fin de semana. Jhon Arias: fue titular y sustituido al 82′ con Palmeiras en la victoria 1-0 como local frente a Athletico Paranaense en el Brasileirao.

fue titular y sustituido al 82′ con Palmeiras en la victoria 1-0 como local frente a Athletico Paranaense en el Brasileirao. Juan Fernando Quintero: no fue convocado con River por lesión en la derrota 0-1 como local ante Boca Juniors en la Liga Argentina.

no fue convocado con River por lesión en la derrota 0-1 como local ante Boca Juniors en la Liga Argentina. Kevin Castaño: no fue convocado con River Plate en la derrota 0-1 como local ante Boca Juniors en la Liga Argentina.

no fue convocado con River Plate en la derrota 0-1 como local ante Boca Juniors en la Liga Argentina. Ríchard Ríos: fue inicialista y estuvo todo el tiempo completo en el triunfo de Benfica 1-2 sobre Sporting de Lisboa en la Primeira Liga.

Atacantes

Carlos Andrés Gómez: jugó el partido entero y anotó gol con Vasco da Gama en la victoria 2-1 como local frente a Sao Paulo en el Brasileirao.

jugó el con Vasco da Gama en la victoria 2-1 como local frente a Sao Paulo en el Brasileirao. Jáminton Campaz: fue titular y actuó el tiempo completo con Rosario Central en la victoria 2-1 ante Sarmiento Junín en la Liga Argentina.

fue titular y actuó el tiempo completo con Rosario Central en la victoria 2-1 ante Sarmiento Junín en la Liga Argentina. Jhon Córdoba: obtuvo la totalidad de los minutos con Krasnodar en el empate 2-2 como local frente a Baltika en la Premier Liga.

obtuvo la totalidad de los minutos con Krasnodar en el empate 2-2 como local frente a Baltika en la Premier Liga. Johan Carbonero: fue suplente y jugó el segundo tiempo con Internacional de Porto Alegre en la derrota 1-2 como local frente a Mirassol en el Brasileirao.

fue suplente y jugó el segundo tiempo con Internacional de Porto Alegre en la derrota 1-2 como local frente a Mirassol en el Brasileirao. Jorge Carrascal: no fue convocado por expulsión con Flamengo en el triunfo 2-0 sobre Bahía en el Brasileirao.

no fue convocado por expulsión con Flamengo en el triunfo 2-0 sobre Bahía en el Brasileirao. Luis Díaz: fue inicialista, fue sustituido en el entretiempo y brindó dos asistencias en la victoria 4-2 sobre Sttugart en la Bundesliga.

fue inicialista, fue sustituido en el entretiempo y en la victoria 4-2 sobre Sttugart en la Bundesliga. Luis Javier Suárez: actuó todo el partido con Sporting de Portugal en la derrota 1-2 sobre Benfica en la Primeira Liga.

actuó todo el partido con Sporting de Portugal en la derrota 1-2 sobre Benfica en la Primeira Liga. Rafael Santos Borré: fue inicialista, estuvo la totalidad de los minutos y brindó una asistencia con Internacional de Porto Alegre en la derrota 1-2 como local frente a Mirassol en el Brasileirao.

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