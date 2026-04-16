Ser más egoísta: el Bayern le marca el camino a Luis Díaz para la Selección Colombia

La solución a una de la críticas más constantes que se le hacen con la Tricolor podría tener una solución sencilla.

Luis Díaz celebra un gol con Bayern. – Kai Pfaffenbach, Reuters.

Una de las críticas más repetidas hacia Luis Díaz por parte de la opinión pública es una supuesta dificultad para emular en la Selección Colombia el gran nivel que muestra con sus clubes. Esa idea apareció desde que estaba en el Liverpool y ahora que brilla para el Bayern se repite bastante. ¿Y cómo no? Si es que no juega con los mismos compañeros.

En términos prácticos, no es lo mismo tener a Harry Kane esperando por un pase en el área chica que tener a Luis Javier Suárez. El centrodelantero colombiano es muy buen jugador y está pasando un gran momento, pero todavía está muy lejos de lo que puede hacer el inglés. Eso quedó evidenciado con el fallo en frente del arco en el partido amistoso frente a Croacia.

Cosas de la Champions League o de la Bundesliga también dejan enseñanzas para la Tricolor. Todo este ciclo ha sido fantástico para Luis Díaz, pero, como es normal, ha tenido uno que otro partido opaco. Ciertamente, eso le sucedió en el reciente encuentro frente al Real Madrid. Solamente necesitó ese gol en el minuto 90 para revalidar que es determinante y eso mismo parece estarle pidiendo el combinado cafetero.

Es curioso. Son más los futbolistas que generan gritos de desesperación entre los aficionados porque amarran la pelota y jamás terminan de desprenderse de ella: “¡Suéltela!”. Sin embargo, con Díaz parecería ir todo al contrario y el clamor es porque sea él mismo quien se anime a finalizar. Esa habilidad que tiene para transportar la pelota y enganchar hacia el medio muchas veces se queda en nada porque busca a un compañero que termine con el rótulo de anotador.

En la jugada que se venía mencionando de Luis Suárez, fue el jugador del Sporting de Portugal el que quedó como señalado de un error que pudo cambiar por completo el rumbo del encuentro. Hay que tener en cuenta que la cámara lenta hace ver todo muy distinto y la realidad es que el atacante intentó definir, pero lo que correspondía era que Díaz la terminara, no el pase.

Ahora que Colombia va a tener dos partidos preparatorios antes de iniciar su participación en el Mundial de 2026, es el momento justo para que reciba la indicación por parte del cuerpo técnico. No se está diciendo que le enseñen a jugar, pues eso ya lo tiene aprendido y demostrado, sino que se decida a disparar cuando ya hizo toda la tarea de quedar en frente de la portería.

Nunca tuvo más validez esa frase que dice que se está más lejos del gol cuanto más cerca se está el arco. Eso fue lo que se vio en el tramo final del duelo frente al Real Madrid. Ya los demás atacantes, incluido Kane, habían probado de todas las maneras posibles para anotar un gol de último minuto que evitara la prórroga y no se dio. Díaz probó su fórmula de recorte una vez y estuvo cerca, pero en la segunda ya se dio la celebración. Por lo observado con la Selección Colombia, debe empezar a ser más egoísta.

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