Sebastián Montoya desembarca en Bélgica para desafiar otro circuito histórico europeo

El piloto Claro de la Escudería Telmex, afina detalles para afrontar los 7.004 kilómetros del circuito belga, donde el sábado corre el sprint y el domingo, la carrera estelar.

Sebastián Montoya, piloto colombiano | Prema Racing.

La octava fecha doble del Campeonato de Fórmula 2 de la FIA llega este fin de semana a otro circuito emblemático del automovilismo europeo: Spa-Francorchamps. Y Sebastián Montoya, piloto Claro de la Escudería Telmex, afina detalles para afrontar los 7.004 kilómetros del circuito belga, donde el sábado corre el sprint y el domingo, la carrera estelar.

El colombiano, a bordo del auto #11 del Prema Racing, y quien ocupa el décimo segundo lugar del campeonato con 28 puntos, indicó que “en Silverstone no pudimos sumar, pero nos vino bien esta semana de pausa. Llegamos bien preparados y no dudo que el equipo me va a dar un buen auto, para pelear en estas dos carreras”.

Uno de los aspectos para tener en cuenta esta ronda belga es el clima. La reciente ola de calor en Europa ha marcado las últimas rondas del campeonato y ha impedido que se disputen sesiones bajo la lluvia en esta parte del calendario. Eso podría cambiar este fin de semana, ya que los pronósticos actuales indican que hay posibilidad de lluvia el viernes y el sábado.

Actualmente, Tsolov lidera el Campeonato de Pilotos con 141 puntos. Gabriele Minì marcha segundo con 124, mientras que Rafael Câmara es tercero con 94 unidades. En la clasificación por equipos, Campos Racing encabeza la tabla con 210 puntos, por delante de MP Motorsport con 152 y Rodin Motorsport con 140. Prema Racing, equipo de Montoya, ocupa la décima casilla con 38 unidades.

Fechas y horarios para ver a Sebastián Montoya en Spa-Francorchamps

La actividad en Bélgica comenzará el viernes con la clasificación. El sábado se disputará la carrera Sprint, pactada a 18 vueltas, y el domingo se correrá la prueba principal o Feature Race, programada a 25 giros.

Clasificación Viernes 17 de julio – 9:00 a.m. (hora colombiana)

Carrera Sprint Sábado 18 de julio – 7:15 a.m. (hora colombiana)

Carrera Feature Domingo 19 de julio – 3:00 a.m. (hora colombiana)

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