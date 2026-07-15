Scaloni se rinde ante su equipo tras avanzar a la final del Mundial 2026: “Somos únicos”

El entrenador destaca el esfuerzo y la comunión con sus aficionados que los llevaron a remontar el partido

Scaloni reconoce la labor de su equipo y afición. | Reuters.

Lionel Scaloni destacó el carácter de la selección argentina después de conseguir el pase a la final del Mundial 2026 con una remontada 2-1 sobre Inglaterra. El entrenador aseguró que el grupo volvió a sorprenderlo por su capacidad para competir hasta el último minuto y mantener con vida el sueño del bicampeonato.

La albiceleste estuvo cerca de quedar eliminada después del gol de Anthony Gordon, pero encontró el empate por medio de Enzo Fernández al minuto 87 y completó la voltereta en el tiempo agregado con una anotación de Lautaro Martínez, tras una asistencia de Lionel Messi.

“El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme. Y te digo la verdad, vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo, pero ya después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores”, expresó Scaloni al finalizar el encuentro.

El seleccionador argentino también resaltó la conexión entre los futbolistas y los aficionados que acompañaron al equipo en Atlanta. Para Scaloni, el respaldo desde las tribunas tuvo un papel importante durante los minutos en los que Argentina buscaba evitar la eliminación.

“Somos únicos, de verdad. Y no es arrogancia, de corazón. Somos únicos. Esta gente hoy nos llevó a ganar el partido, así que agradecido”, señaló el entrenador, quien celebró junto con sus jugadores el boleto a una nueva final de la Copa del Mundo.

Scaloni destaca la entrega de Argentina hasta el último minuto

El técnico explicó que la intención de su equipo siempre fue mantener la búsqueda ofensiva y no reservar esfuerzos pese a que Inglaterra tenía la ventaja y Argentina parecía encaminada a despedirse del torneo.

“Es lo que se intenta. La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada. Han demostrado una vez más que lo sienten como uno más. Así que contentísimo”, respondió el entrenador argentino.

Con la clasificación, Argentina disputará ante España la final del Mundial 2026 y buscará conquistar su segundo título consecutivo. Scaloni reconoció que su equipo volverá a dejar todo por la victoria, aunque sostuvo que lo realizado por sus jugadores durante la remontada ya representa una muestra del compromiso que caracteriza al grupo.

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