La revancha de Lautaro Martínez llegó en el momento justo

El delantero argentino vivió un momento consagratorio en el seleccionado tras darle el gol del triunfo a Argentina ante Inglaterra.

Lautaro Martínez celebra su gol agónico | Reuters

Hay revanchas que se construyen partido a partido, gol a gol. La de Lautaro Martínez tiene ese recorrido. En Qatar 2022 fue una pieza secundaria del plantel campeón, sin protagonismo determinante en los momentos clave. Cuatro años después, en Estados Unidos, el delantero tampoco tuvo un arranque sencillo: perdió terreno en el once inicial durante las fases eliminatorias y debió reivindicarse desde el banco de suplentes.

El camino empezó a cambiar antes de este Mundial. En la final de la Copa América ante Colombia, Lautaro marcó el gol que le dio a Argentina otro título continental. Fue una señal temprana de que el delantero podía asumir un rol central cuando el equipo más lo necesitara.

Ya en la Copa Mundial 2026, esa capacidad de respuesta se hizo costumbre. Ingresando desde el banco en instancias definitorias, aportó la asistencia clave en el 3-2 ante Egipto y convirtió el gol que sostuvo el avance frente a Suiza. Cada entrada suya terminó siendo determinante, sin necesidad de ser titular indiscutido.

Y en Atlanta, frente a Inglaterra, llegó el capítulo más emotivo: el gol que selló la remontada en tiempo de descuento, tras el empate de Enzo Fernández, con la Albiceleste al borde de la eliminación.

🏆 #FIFAWorldCup Lautaro Martínez: "Es muy fuerte esto. Es muy fuerte de verdad".



"Siempre soñé con hacer este gol, desde que mi viejo me compró un par de botines". pic.twitter.com/8N9J67yCmo — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 15, 2026

La declaración posterior al partido no dejó dudas sobre el peso personal de ese instante. “Es muy fuerte esto, es muy fuerte de verdad, la primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé hacer este gol”, expresó, con la emoción todavía a flor de piel.

El delantero también recordó a su madre en ese momento. “Para mi vieja que jamás dejó de tender mi cama, y eso vale más que un gol, que una Final”, dijo, en una frase que resumió el costado más humano de la noche.

Lejos de individualizar el logro, Lautaro repartió el mérito con sus compañeros: “Hoy me quedó a mí. Enzo hizo un golazo también”, remarcó, reconociendo el esfuerzo colectivo detrás de la reacción.

Así, entre suplencias, goles decisivos y palabras cargadas de historia familiar, Lautaro Martínez vive una etapa distinta a la de Qatar. Ahora, con Argentina en la final ante España, buscará coronar esa revancha personal con el título que corona a los mejores.

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