Barcelona vs Getafe en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 8 de LaLiga 2026

El fútbol español regresa a la actividad luego de la Fecha FIFA, donde el conjunto culé buscará seguir en la cima del campeonato de manera invicta

Barcelona vs Getafe, ¿dónde ver el partido? | Claro Sports

¡Por fin regresa LaLiga de España tras el parón por la Fecha FIFA de octubre de 2026! El Barcelona vuelve a la actividad este sábado 10 de octubre, cuando reciba al Getafe en el Spotify Camp Nou, en un partido correspondiente a la jornada 8 de la temporada 2026-2027. El encuentro comenzará a las 10:30 horas, tiempo del centro de México, y se podrá ver en vivo a través de Sky Sports, además de seguir el minuto a minuto de Claro Sports.

El conjunto culé regresa como superlíder e invicto del fútbol español, con 21 puntos después de siete jornadas, producto de siete victorias consecutivas. El equipo dirigido por Hansi Flick llega tras vencer 3-1 al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en un partido donde Raphinha marcó los tres goles de los azulgranas. Con 31 anotaciones a favor y apenas siete en contra, los catalanes buscarán mantener su paso perfecto después del descanso internacional.

Por su parte, el Getafe ocupa la undécima posición de la clasificación con ocho puntos, luego de dos victorias, dos empates y tres derrotas. El conjunto dirigido por José Bordalás consiguió tres puntos en su último compromiso antes de la Fecha FIFA, después de superar 1-0 al Málaga en el Coliseum, gracias a una anotación de Iván Azón al minuto 85. Ahora tendrá una prueba como visitante ante el único equipo que ha ganado todos sus encuentros en lo que va de la campaña.

¿Horario y dónde ver Barcelona vs Getafe, el partido de la jornada 8 de LaLiga 2026?

El Barcelona vs Getafe se jugará este sábado 10 de octubre de 2026 a las 10:30 horas, tiempo del centro de México, en el Spotify Camp Nou. El compromiso forma parte de la octava jornada de LaLiga EA Sports, que reanuda su actividad después de tres semanas sin partidos por los compromisos de las selecciones nacionales. En México, la transmisión en vivo estará disponible por Sky Sports, mientras que los aficionados también podrán consultar el minuto a minuto de Claro Sports, con las acciones, goles, incidencias y resultado del encuentro.

Alineaciones probables del Barcelona vs Getafe

El Barcelona buscará mantener la base que le permitió superar al Sevilla en la jornada anterior, mientras que el Getafe podría recurrir a los futbolistas que participaron en su victoria frente al Málaga. Estas son las posibles alineaciones:

Barcelona | Dominik Livaković; Eric García, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, João Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.

Getafe | David Soria; Djené Dakonam, Andrés García, Zaid Romero, Johan Mojica; Martín Satriano, Francho Serrano, Iván Azón, Ramón Terrats, Nemanja Gudelj; Enes Ünal.

En el caso del Barcelona, Andreas Christensen sufrió una lesión durante el partido contra Sevilla, por lo que su presencia en el once titular está en duda. Las alineaciones oficiales se darán a conocer aproximadamente una hora antes del inicio del encuentro.

Antecedentes y últimos resultados del Barcelona vs Getafe en LaLiga

Los antecedentes recientes favorecen al Barcelona, que suma cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco enfrentamientos de LaLiga ante el Getafe. El conjunto azulgrana no ha perdido ninguno de esos compromisos y ha recibido solamente un gol.

El Getafe intentará terminar con esta racha y conseguir su primera victoria ante el Barcelona desde los encuentros considerados en este historial. Sin embargo, el equipo catalán llegará con la ventaja de jugar en casa y con la posibilidad de alcanzar 24 puntos en ocho jornadas.

Getafe 0-2 Barcelona | 19 de abril de 2026

Barcelona 3-0 Getafe | 21 de septiembre de 2025

Getafe 1-1 Barcelona | 19 de enero de 2025

Barcelona 1-0 Getafe | 25 de septiembre de 2024

Barcelona 4-0 Getafe | 25 de febrero de 2024

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Barcelona vs Getafe y cuánto paga?

El Barcelona parte como favorito para llevarse la victoria ante el Getafe, de acuerdo con los momios de referencia proporcionados de caliente.mx. El conjunto de Hansi Flick cuenta con una cuota negativa, mientras que el empate y un triunfo del equipo visitante ofrecen pagos superiores.