Shakira pide a Gerard Piqué que sea él quien viaje a Miami para ver a sus hijos para proteger su “bienestar emocional y físico”

Shakira pidió revisar el acuerdo de custodia con Gerard Piqué para reducir los viajes de Milan y Sasha entre Miami y España y proteger su bienestar.

Shakira y el favor que le pidió a Piqué | Reuters.

La disputa legal entre Shakira y Gerard Piqué suma un nuevo episodio. Casi cuatro años después del acuerdo de separación que permitió a la cantante establecerse en Miami junto a sus hijos, Milan y Sasha, la expareja volvió a encontrarse este martes 6 de octubre en la Ciutat de la Justícia de Barcelona.

El motivo de la cita fue revisar el régimen de visitas y la organización de los tiempos que cada uno comparte con sus hijos, un asunto que nuevamente llevó a ambos a los tribunales. El encuentro se produjo mientras la artista permanece en España por su agenda de conciertos en Madrid.

La presencia de Shakira en territorio español coincide además con la ampliación de su residencia musical en la capital. Debido a la alta demanda de entradas, la cantante sumó una última presentación para el próximo 12 de octubre, fecha con la que cerrará esta etapa de sus conciertos en España.

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¿Por qué Shakira pidió a Gerard Piqué que él sea el que viaje a Miami para ver a sus hijos? Esto sabemos

Shakira habría solicitado modificar el régimen de visitas acordado con Gerard Piqué, con el objetivo de reducir los desplazamientos de sus hijos, Milan y Sasha, entre Estados Unidos y España. La propuesta de la cantante plantea que sea el exfutbolista quien viaje a Miami durante los periodos establecidos para compartir con los menores, en lugar de que ellos tengan que realizar de manera frecuente vuelos transatlánticos.

Según la postura defendida por la artista, estos desplazamientos pueden afectar el bienestar emocional, físico y académico de sus hijos, además de alterar sus rutinas habituales. Shakira considera que los menores deberían tener mayor estabilidad en su vida cotidiana y evitar que los viajes de larga distancia interfieran con sus compromisos escolares y actividades en Estados Unidos.

La estabilidad escolar, uno de los argumentos

Uno de los principales puntos de la solicitud estaría relacionado con la necesidad de preservar el rendimiento académico de Milan y Sasha. La intención sería que puedan mantener una rutina estable durante el periodo escolar, reduciendo las interrupciones que pueden generar los constantes viajes entre Miami y Barcelona.

La propuesta también pone sobre la mesa la responsabilidad de los adultos frente a la logística familiar. Desde el entorno legal de la cantante se plantea que sean los padres quienes asuman el mayor esfuerzo de los desplazamientos, evitando que los menores tengan que pasar largos periodos en avión para cumplir con el régimen de visitas.

Piqué se opone a modificar el acuerdo

La posición de Gerard Piqué sería diferente. Su defensa sostiene que los niños deben continuar viajando a España para mantener el vínculo y el arraigo con el país, además de considerar que el convenio establecido entre ambos debería mantenerse sin modificaciones.

De esta manera, la nueva disputa entre Shakira y Piqué gira principalmente alrededor de cómo organizar los desplazamientos de Milan y Sasha sin afectar su bienestar y, al mismo tiempo, garantizar el vínculo con ambos padres. La decisión sobre una eventual modificación del acuerdo quedará ahora en manos de la justicia española.

¿Cuáles han sido las batallas legales entre Shakira y Piqué?

Las diferencias entre Shakira y Gerard Piqué después de su separación han estado principalmente relacionadas con la custodia, los tiempos de convivencia y los desplazamientos de sus hijos, Milan y Sasha. Aunque ambos llegaron a un acuerdo hace varios años, las condiciones establecidas en ese momento volvieron a ser motivo de discusión.

El acuerdo que permitió a Shakira mudarse a Miami

En noviembre de 2022, después de varios meses de negociaciones, Shakira y Piqué alcanzaron un acuerdo de separación en Barcelona. El convenio permitió que la cantante se trasladara a Miami junto a sus dos hijos a comienzos de 2023, al tiempo que estableció los periodos de vacaciones y los tiempos que el exfutbolista compartiría con los menores.

El pacto buscaba establecer una organización para la convivencia de los niños con ambos padres pese a la distancia entre Estados Unidos y España. Sin embargo, con el paso del tiempo, los viajes transatlánticos se convirtieron nuevamente en uno de los principales puntos de discusión.

En octubre de 2026, Shakira y Piqué volvieron a encontrarse en la Ciutat de la Justícia de Barcelona para abordar una posible modificación del régimen establecido en 2022. La cantante plantea cambios en los desplazamientos de corta duración para evitar que Milan y Sasha tengan que realizar constantemente viajes entre Miami y España.

La propuesta busca que, durante determinados periodos vacacionales, sea Piqué quien viaje a Miami para compartir con sus hijos. El argumento principal es proteger su rutina escolar y reducir el impacto físico y emocional que pueden generar los frecuentes vuelos transatlánticos.

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