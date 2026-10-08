Ramón Vega se perfila como rival de Gianni Infantino por la presidencia de la FIFA

El exjugador suizo busca desafiar a Infantino por la presidencia de la FIFA en 2027, con propuestas de cambios en la gestión y el respaldo de cinco federaciones nacionales

¿Quién es el posible rival de Infantino por la presidencia de FIFA? | Reuters

La carrera por la presidencia de la FIFA comienza a tomar forma. Ramón Vega, exfutbolista de la selección de Suiza y del Tottenham, anunció su intención de competir contra Gianni Infantino en las elecciones de 2027. El exdefensa se convirtió en el primer aspirante en manifestar públicamente su interés por disputar el cargo al actual dirigente del organismo internacional.

El anuncio llega en medio de una serie de cuestionamientos hacia la administración de Infantino, principalmente por sus decisiones comerciales y el manejo de los recursos económicos del organismo. Vega considera que el fútbol necesita cambios en su estructura de gobierno y pretende impulsar una alternativa que permita recuperar la confianza de las federaciones, los jugadores y los aficionados.

Aunque su candidatura todavía debe cumplir con los requisitos establecidos por la FIFA, el exjugador de 55 años asegura que cuenta con los respaldos necesarios para presentarse a la elección. Su objetivo es competir por un puesto que Infantino ocupa desde febrero de 2016 y para el cual buscará un nuevo periodo.

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¿Quién es Ramón Vega y por qué quiere competir contra Gianni Infantino?

Ramón Vega es un exdefensa suizo de ascendencia española que desarrolló parte de su trayectoria profesional en el fútbol europeo. Representó a la selección de Suiza entre 1993 y 2001 y militó en clubes como Cagliari, Tottenham, Celtic y Watford. Entre sus logros destacan la Copa de la Liga inglesa de 1999 con Tottenham y el triplete nacional conseguido con Celtic durante la temporada 2000-01.

Después de retirarse como futbolista en 2004, Vega incursionó en el sector financiero y en la asesoría de clubes, actividades que, según su planteamiento, le permitieron conocer otras áreas de la industria deportiva. Ahora busca trasladar esa experiencia a la presidencia de la FIFA, con una propuesta centrada en modificar los mecanismos de administración y toma de decisiones.

No es la primera ocasión que intenta llegar a la presidencia del organismo. Vega manifestó su intención de competir en los procesos de 2015, 2019 y 2022, aunque no consiguió reunir las condiciones necesarias para formalizar sus candidaturas. En esta oportunidad considera que existe un escenario distinto, marcado por las diferencias entre la dirigencia de la FIFA y distintas federaciones internacionales.

En su manifiesto de once páginas, el exfutbolista cuestionó la concentración de poder y defendió una mayor participación de los integrantes del fútbol mundial. “El futbol no pertenece a los presidentes, a las confederaciones ni a los administradores”, señaló Vega, quien también propone incorporar a representantes de jugadores, entrenadores, clubes y ligas en las decisiones del organismo.

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Entre sus principales críticas aparecen los precios de las entradas del Mundial 2026, la acumulación de reservas económicas y la saturación del calendario internacional. También cuestionó el proyecto de la administración de Infantino para incorporar inversionistas privados a una nueva estructura comercial vinculada con las competiciones de la FIFA, una iniciativa que provocó desacuerdos con distintas confederaciones.

¿Cuándo son las elecciones de la FIFA y qué necesita Ramón Vega para enfrentar a Infantino?

La elección presidencial de la FIFA está programada para el 18 de marzo de 2027, durante el 77.º Congreso del organismo, que se celebrará en Rabat, Marruecos. Infantino confirmó desde mayo de 2026 su intención de buscar la reelección, por lo que Vega pretende convertirse en su primer contrincante oficialmente reconocido.

Sin embargo, el exfutbolista necesita presentar el respaldo por escrito de al menos cinco federaciones nacionales antes del 18 de noviembre de 2026. También debe cumplir con los criterios de elegibilidad, entre ellos haber desempeñado una función activa en el fútbol durante al menos dos de los últimos cinco años y superar la correspondiente evaluación de idoneidad.

Sobre los apoyos, Vega aseguró en una entrevista con El País que ya cuenta con las cinco federaciones necesarias, aunque decidió reservar sus identidades hasta que se formalice el proceso. “Eso ya lo tengo. Una vez que estemos dentro oficialmente, ya se podrá hablar de quiénes son“, declaró, sin proporcionar detalles sobre los organismos que respaldarían su candidatura.

La posibilidad de que Infantino enfrente oposición también aparece en un momento de tensiones con sectores de la UEFA y otras confederaciones, después de las diferencias provocadas por el proyecto para comercializar determinados derechos de las competiciones internacionales. No obstante, estos desacuerdos todavía no se han traducido en una candidatura alternativa con respaldo formal suficiente.

El siguiente paso de Ramón Vega será demostrar que puede transformar sus propuestas y apoyos anunciados en una candidatura válida. Hasta entonces, su participación representa una intención pública de competir contra Infantino, pero no garantiza que su nombre aparezca en la votación de marzo de 2027.