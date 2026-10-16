Los Fabulosos Cadillacs llegan a Bogotá y en Claro música están las canciones más icónicas

Claro música celebra la trayectoria de Los Fabulosos Cadillacs con una playlist especial para acompañar su esperado concierto en Bogotá.

Los Fabulosos Cádillacs en Bogotá | Páramo.

Bogotá se prepara para recibir a una de las bandas más emblemáticas del rock en español. Los Fabulosos Cadillacs se reencontrarán con sus seguidores en el Vive Claro Music Hall, para cantar los himnos más representativos de su trayectoria.

Para acompañar esta experiencia, Claro música presenta una selección especial de canciones que invita a recorrer la historia, los sonidos y la energía que han convertido a la agrupación argentina en un referente de la música latinoamericana.

La playlist “Así suena: Los Fabulosos Cadillacs” ya está disponible en la plataforma y reúne algunos de los temas más reconocidos de su repertorio. Canciones como Matador, Mal Bicho, Vasos Vacíos, Siguiendo la Luna y Manuel Santillán, El León, entre otras, hacen parte de esta selección que permite revivir diferentes momentos de una carrera que supera las cuatro décadas y continúa conquistando nuevas generaciones.

Claro música continúa conectando a los fanáticos con sus artistas favoritos con experiencias musicales que acompañan los grandes eventos del calendario cultural.

*Comunicado oficial de Claro Colombia.

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