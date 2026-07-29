Pico y placa en Bogotá para este 30 de julio de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

En Claro Sports le recordamos los vehículos que no pueden transitar por las calles en ese día por el pico y placa.

Pico y placa en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

La última semana del mes de julio va llegando a su fin, pero eso no deja de lado las obligaciones con las que tienen que cumplir los bogotanos. Muchos de ellos usan un vehículo como herramienta, motivo por el cual en Claro Sports le recordamos el pico y placa en la capital para este jueves, con el fin de prevenirlo si es el caso en que no pueda sacarlo a circulación.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este jueves, 30 de julio de 2026

Para ese día, los carros cuyas placas terminen en números 1, 2, 3, 4 y 5 no podrán circular por las vías bogotanas. Debe acatar la norma para evitar cualquier tipo de sanción. Por otra parte, los autos que finalicen en 6, 7, 8, 9 y 0 sí podrán transitar sin inconvenientes.

Horario del pico y placa en Bogotá

Tener presente que este horario ya está establecido y no tiene modificaciones. Como tal el pico y placa en Bogotá comienza a las 6:00 a.m. y culmina a las 9:00 p.m. Es preciso decir que durante ese periodo de tiempo no puede sacar su vehículo a circulación.

Las excepciones vigentes al pico y placa

Al día de hoy, las motocicletas siguen exentas de esta restricción. Por otra parte, vehículos de movilidad alternativa como las bicicletas, patinetas, bicicletas y patinetas eléctricas no entran en la norma. Transporte de prensa, ambulancias y de personas con discapacidad pueden circular también. Ahora bien, si usted necesita sacar su vehículo por urgencia, la única forma de hacerlo es pagando el pico y placa solidario.

Sanciones por incumplir el pico y placa

De no acatar la norma de tránsito, las autoridades le pueden poner un comparendo por un valor de $875.452 pesos. Además de eso, tiene que tener en cuenta gastos adicionales como los patios, parqueadero y la grúa.

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