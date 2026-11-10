Claro desplegará WiFi de alta capacidad en el DAVIarena con una inversión cercana a $2.500 millones

El acceso se realizará mediante un portal cautivo diseñado para facilitar la conexión durante los diferentes eventos.

El internet de Claro en Colombia mejorará | Claro Oficial.

Claro continúa fortaleciendo su presencia en los principales espacios de entretenimiento del país y anuncia su llegada al DAVIarena, con una inversión cercana a los $2.500 millones destinada a ofrecer nuevas experiencias de conectividad para quienes asistan a conciertos, espectáculos y otros eventos.

Como parte de esta iniciativa, Claro implementará una solución WiFi diseñada para brindar conectividad de alta capacidad y favorecer una experiencia estable, incluso durante eventos con alta concentración de personas. La infraestructura contará con una conexión a internet de fibra óptica, destinados a brindar conectividad WiFi y ofrecer una mayor disponibilidad del servicio en momentos de alta concentración de usuarios.

Los asistentes podrán conectarse a la red WiFi a través de un portal cautivo, sujeto a las condiciones de acceso aplicables. Así, la tecnología se integra a la experiencia de entretenimiento y acompaña momentos en los que miles de personas quieren comunicarse, compartir y vivir el evento también desde el entorno digital.

“El entretenimiento hoy también se vive conectado. Nuestra llegada al DAVIarena representa una apuesta por Medellín y por ofrecer experiencias en las que la tecnología esté al servicio que lo visiten. Con una inversión cercana a los $2.500 millones, queremos aportar nuestra infraestructura y capacidad para que quienes lleguen a este escenario puedan conectarse, compartir y disfrutar cada momento. Ya tenemos Vive Claro y ahora DAVIarena, un espacio que se convertirá en un nuevo punto de entretenimiento para la ciudad y para el país”, afirmó Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia.

Además de la infraestructura tecnológica, Claro contará con un espacio reservado para sus clientes empresariales, que permitirá acompañarlos y generar experiencias alrededor de los diferentes eventos que tengan lugar en el escenario.

“Con la llegada de Claro a DAVIarena estamos elevando la experiencia de los asistentes en nuestros eventos. Queremos que los fans puedan vivir experiencias inolvidables y compartir sus momentos favoritos en tiempo real. Por este tipo de tecnologías es que DAVIarena se posiciona a la par de las arenas más emblemáticas del mundo”, afirmó Carlos Leguizamón, VP de Tecnología y Data de BeatHub Entertainment.

La llegada al DAVIarena se suma a la apuesta de Claro de posicionarse como la señal oficial del entretenimiento en Colombia. Este propósito también se refleja en Vive Claro, el distrito cultural y de entretenimiento de Bogotá, y ahora se amplía con la presencia de la compañía en este nuevo espacio de Medellín, donde la tecnología y la conectividad contribuirán a enriquecer la manera como las personas viven y comparten estos momentos.

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