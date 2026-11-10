Claro desplegará WiFi de alta capacidad en el DAVIarena con una inversión cercana a $2.500 millones
El acceso se realizará mediante un portal cautivo diseñado para facilitar la conexión durante los diferentes eventos.
Claro continúa fortaleciendo su presencia en los principales espacios de entretenimiento del país y anuncia su llegada al DAVIarena, con una inversión cercana a los $2.500 millones destinada a ofrecer nuevas experiencias de conectividad para quienes asistan a conciertos, espectáculos y otros eventos.
Como parte de esta iniciativa, Claro implementará una solución WiFi diseñada para brindar conectividad de alta capacidad y favorecer una experiencia estable, incluso durante eventos con alta concentración de personas. La infraestructura contará con una conexión a internet de fibra óptica, destinados a brindar conectividad WiFi y ofrecer una mayor disponibilidad del servicio en momentos de alta concentración de usuarios.
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Los asistentes podrán conectarse a la red WiFi a través de un portal cautivo, sujeto a las condiciones de acceso aplicables. Así, la tecnología se integra a la experiencia de entretenimiento y acompaña momentos en los que miles de personas quieren comunicarse, compartir y vivir el evento también desde el entorno digital.
“El entretenimiento hoy también se vive conectado. Nuestra llegada al DAVIarena representa una apuesta por Medellín y por ofrecer experiencias en las que la tecnología esté al servicio que lo visiten. Con una inversión cercana a los $2.500 millones, queremos aportar nuestra infraestructura y capacidad para que quienes lleguen a este escenario puedan conectarse, compartir y disfrutar cada momento. Ya tenemos Vive Claro y ahora DAVIarena, un espacio que se convertirá en un nuevo punto de entretenimiento para la ciudad y para el país”, afirmó Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia.
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Además de la infraestructura tecnológica, Claro contará con un espacio reservado para sus clientes empresariales, que permitirá acompañarlos y generar experiencias alrededor de los diferentes eventos que tengan lugar en el escenario.
“Con la llegada de Claro a DAVIarena estamos elevando la experiencia de los asistentes en nuestros eventos. Queremos que los fans puedan vivir experiencias inolvidables y compartir sus momentos favoritos en tiempo real. Por este tipo de tecnologías es que DAVIarena se posiciona a la par de las arenas más emblemáticas del mundo”, afirmó Carlos Leguizamón, VP de Tecnología y Data de BeatHub Entertainment.
La llegada al DAVIarena se suma a la apuesta de Claro de posicionarse como la señal oficial del entretenimiento en Colombia. Este propósito también se refleja en Vive Claro, el distrito cultural y de entretenimiento de Bogotá, y ahora se amplía con la presencia de la compañía en este nuevo espacio de Medellín, donde la tecnología y la conectividad contribuirán a enriquecer la manera como las personas viven y comparten estos momentos.