Hybe, la empresa de BTS, dona 1.000 millones de pesos para apoyar a Colombia tras el terremoto

La compañía surcoreana HYBE anunció una millonaria donación para apoyar la atención y recuperación de las víctimas del terremoto en Colombia.

La ayuda de Hybe a Colombia | Reuters.

HYBE, la empresa de entretenimiento surcoreana detrás de BTS y otros reconocidos artistas del K-pop, anunció una donación de 1.000 millones de pesos colombianos, aproximadamente 300.000 dólares, para apoyar las labores de ayuda y recuperación tras el terremoto que sacudió el occidente del país el pasado 10 de agosto.

Una donación para atender la emergencia y apoyar la reconstrucción

La contribución será realizada a través de HYBE America, en nombre de la compañía matriz, y será coordinada por la Fundación Ábaco, organización colombiana sin fines de lucro que canaliza recursos hacia comunidades afectadas por emergencias y crisis humanitarias. Los fondos estarán destinados tanto a atender las necesidades inmediatas de los damnificados como a respaldar el proceso de recuperación y reconstrucción de las zonas más afectadas.

El terremoto, de magnitud 7,4, dejó graves consecuencias en varias regiones del occidente colombiano. De acuerdo con el balance entregado por las autoridades hasta el 16 de agosto, la tragedia había dejado 289 personas fallecidas, 143 desaparecidas, cerca de 4.000 heridos y más de 14.000 viviendas y estructuras completamente destruidas.

En los días posteriores al sismo, diferentes organizaciones y equipos de emergencia han adelantado operaciones de búsqueda y rescate, además de la distribución de alimentos, asistencia médica y suministros básicos para las comunidades que resultaron afectadas por uno de los terremotos más fuertes registrados en Colombia durante la última década.

El vínculo de HYBE con Colombia y Medellín

La donación también refleja los vínculos que HYBE ha construido con Colombia y, especialmente, con Medellín. La compañía y su presidente, Bang Si-Hyuk, han tenido acercamientos con la industria musical de la ciudad, entre ellos su participación en el Medellín Music Lab, una iniciativa pública impulsada para apoyar a nuevos talentos y conectar a jóvenes artistas con la industria musical.

Otro de los puntos que fortalece la relación de la empresa con el país es Isaac Lee, presidente y CEO de HYBE America, quien es colombiano y tiene bajo su supervisión diferentes operaciones de la compañía en el continente. Además de liderar proyectos como Big Machine, QC y las inversiones de HYBE junto a Universal Music Group en artistas como KATSEYE, también está al frente de las operaciones en mercados como México, Miami y Medellín.

HYBE continúa su expansión en América Latina

Esta donación se convierte en una nueva muestra de la estrategia con la que HYBE busca ampliar su presencia en América Latina. A través de HYBE America, la compañía ha incrementado sus inversiones en la región como parte de un plan de crecimiento global, apoyado en el impacto comercial que han conseguido sus artistas en diferentes mercados del mundo.

HYBE es actualmente una de las compañías más influyentes de la industria del K-pop, con BTS como uno de sus principales referentes, además de agrupaciones como Seventeen, Tomorrow X Together y Le Sserafim. La empresa también ha puesto su mirada en América Latina con iniciativas enfocadas en el desarrollo de talento regional, mientras fortalece su presencia en mercados que considera estratégicos para su expansión internacional.

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