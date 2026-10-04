Oficial: Yojan ‘Papula’ Garcés y Dannovi Quiñones no son más jugadores de Internacional de Bogotá

Los jugadores de Internacional de Bogotá habrían violado el reglamento de la institución bogotano y no jugarán más con el club capitalino.

Yojan Garcés en Internacional de Bogotá | Vizzor

No paran las polémicas en el Fútbol Profesional Colombiano. Directivos, estadios, conciertos, reglamentos y ahora despidos. En esta ocasión, el turno fue para Internacional de Bogotá. Los capitalinos han informado que dos de sus futbolistas ya no hacen parte de su plantel profesional.

Yojan ‘Papula’ Garcés y Dannovi Quiñones no son más jugadores de Internacional de Bogotá. Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, los capitalinos hicieron oficial la decisión tomada por la directiva del club de la capital de la república.

Comunicado del club sobre Garcés y Quiñones | Internacional de Bogotá

“Estas decisiones responden a los principios, valores y estándares que Internacional de Bogotá ha definido para quienes representan nuestro club” afirmó el equipo de la capital de Colombia. Pese a que siguen siendo una incógnita la razón por la cual se toma esta decisión, ya es un rumor de pasillo que por actos de indisciplina y no haberse presentado a entrenamientos sin justa causa, habría sido el detonante para la determinación.

Así le fue a Yojan ‘Papula’ Garcés y Dannovi Quiñones en Internacional de Bogotá

Casi dos años, duro el mediocampista de primera línea en las filas del equipo capitalino. Desde 2025, Dannovi Quiñones porta los colores del equipo que actúa como local en el Estadio Metropolitano de Techo. En total fueron 35 partidos y una asistencia.

Eso sí, fue una pieza clave para la gran actuación de Internacional de Bogotá en su debut como equipo profesional en el Fútbol Profesional Colombiano. Sin embargo, eso no fue suficiente para tolerar la violación al reglamento de la institución.

Por su parte, Yojan ‘Papula’ Garcés llegó para ser una gran revelación en el equipo bogotano. No obstante, poco y nada ha logrado mostrar. Con nada más 20 años, el ex América de Cali aterrizo a la capital de la república en busca de continuidad y regularidad. En este segundo semestre del balompié colombiano disputó un total de 13 partidos y anotó dos goles.

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