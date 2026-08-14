La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes se enfrentan en el duelo de salvación, hoy 14 de agosto?

Este viernes se dará a conocer al ganador de la prueba, quien tendrá el privilegio de salvar a un habitante de la placa de nominación

La tercera semana del reality show llega a su final | @LaCasaFamososMX

Llegamos a la recta final de la tercera semana de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026, por lo que los habitantes viven días de mucha incertidumbre y tensión por acercarse al domingo de gala de eliminación, sobre todo aquellos que están nominados y en riesgo de salir de la competencia aunque uno de ellos aún se puede salvar con el duelo de salvación de esta noche.

El jueves por la noche se llevó a cabo la prueba del robo de salvación, en una actividad llamada carritos chocones, en la que los participantes debían demostrar mucha precisión y estrategia. Moisés Peñaloza, Memo Schutz, Arantza Ruiz y Gema Garona se metieron a la semifinal. La disputa por la victoria terminó con mucha emoción dentro del programa.

Al no querer perder, Gema y Moisés terminaron empatados y como no se determinó un desempate, la producción decidió que ambos habitantes sean retadores de la líder de la semana, Brianda Deyanara en la gala de esta noche de viernes 14 de agosto.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Qué habitantes disputan el duelo de salvación?

Con el empate de anoche, los retadores de Brianda Deyanara son Moisés Peñaloza y Gema Garona, por lo que ambos buscarán quedarse con la victoria para poder salvar a uno de los nominados y que corren el riesgo de quedar eliminados de la competencia.

Sin duda el más interesado en quedarse con la victoria es Peñaloza, ya que es uno de los participantes que resultó nominado la noche del miércoles anterior. Por lo que buscará quedarse con la victoria para tener la posibilidad de salvarse a sí mismo y mantenerse al menos por una semana más en el reality show.

La Casa de los Famosos México 2026: así queda la placa de nominados, hoy viernes 14 de agosto

El pasado miércoles se llevó a cabo la gala de nominaciones, donde los habitantes repartieron puntos al resto de los participantes para definir a los habitantes que formarán parte de la placa en esta tercera semana de actividades y que uno de ellos podría despedirse de La Casa de los Famosos México 2026 el próximo domingo.

Los nominados de esta semana son Memo Schutz, Yanet García, Luis Chaparro, Moisés Peñaloza, Arantza Ruiz, Flor Vigna y Masad Altamimi. El último de ellos estuvo cerca de salir del lugar, luego de vivir un cierre dramático de votos con Ximena Herrera, quien terminó siendo la segunda eliminado de la competencia.

¿En dónde ver en vivo las galas de La Casa de los Famosos México 2026?

La actividad de La Casa de los Famosos México 2026 se lleva a cabo a lo largo de la semana con distintas galas, pruebas y múltiples actividades para llevar a cabo el día a día en el lugar. Entre semana los programas se realizan en punto de las 22:00 horas, tiempo del centro de México.

Las Galas de Eliminación se llevan a cabo los domingos e inician en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México. La programación de lunes a viernes se puede seguir en el Canal 5; mientras que las expulsiones se dan a conocer los domingos, pero por el Canal de las Estrellas. En caso de querer seguir el programa las 24 horas del día, se puede hacer a través de la plataforma de streaming ViX Premium, solo ten en cuenta que se necesita contar con una sesión activa y una suscripción de pago.

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