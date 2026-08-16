Camilo Vargas no se olvida de Colombia: “Los míos no están bien”

El guardameta colombiano agradeció las donaciones que se recogieron en el Estadio Jalisco y que serán enviadas a su país.

Camilo Vargas, portero de Atlas/ Imago7.

Un día más en la oficina. El portero colombiano Camilo Vargas tuvo otra noche magistral con la camiseta de Atlas. El guardameta surgido en la cantera de Independiente Santa Fe atajó un penal al minuto 85, lo cual evitó el empate de Tigres en el Estadio Jalisco y de esta manera le dio 3 puntos importantes para los ‘Rojinegros’ en el Apertura de la Liga MX.

Con la victoria en las manos el arquero habló al final con TUDN: “La gloria para Dios porque era una fecha muy importante para la institución, sin duda el reflejo de la fiel se ha manifestado, hay mucha ilusión, hay mucho optimismo. Es un día especial, porque hoy la fiel más allá me apoyó fuera de la cancha y eso para mí tiene mucho valor”.

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“Los míos están bien, pero los míos no están bien”

Horas antes de la disputa del encuentro ante Tigres, el cancerbero colombiano había publicado en sus redes sociales y en las de Atlas, que en la antesala del juego, había un punto de acopio en las afueras del escenario deportivo, para recolectar donaciones, las cuales serían enviadas a su país, ayudas para las poblaciones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en regiones como el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó.

Acerca de esto dijo y agradeció: “Sin duda que he leído por ahí que dice ‘Los míos están bien, pero los míos no están bien’; sin duda parte de mi corazón está con mis compatriotas, con mis hermanos y hoy era una bonita oportunidad para unirnos a la causa como institución. Agradezco a Atlas, porque desde el primer día que tuvimos la idea de esta campaña siempre estuvieron dispuestos, agradezco por la ayuda, por las entregas en el acopio y gracias a Dios por esto”.

“Primero pienso en el club, en mis compañeros, en ayudarle al cuerpo técnico que va llegando, creo que vamos paso a paso, hoy era importante la victoria porque el partido pasado se nos escapó y el acompañamiento de la gente la merecíamos”, agregó Camilo Vargas.

“Los responsables somos nosotros mismos, nosotros somos los que traemos a la gente y brindamos todo el espectáculo. Dejando todo en la cancha la fiel lo agradece”, ultimó el guardameta colombiano.

Camilo Andrés Vargas Gil vive su séptimo año como jugador del Atlas, arribó al fútbol mexicano después de un leve paso por el Deportivo Cali. Desde que se vistió de ‘rojinegro’ se ha convertido en un ídolo para la afición, al punto que muchos dicen que es el mejor jugador de la historia. No es para menos, ya que el bogotano fue pieza clave para que el club acabara con una sequía de 70 sin ganar la Liga, cuando fue figura en aquella tanda de penales ante León en el Apertura del 2021.

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