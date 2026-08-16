Fórmula E 2026, en vivo: la transmisión de la carrera del e-Prix de Londres, ronda 17

Wehrlein, Dennis y Evans llegan con opciones de conquistar el título en una última carrera que promete máxima tensión en Londres

La Fórmula E llega a su última carrera de la temporada con el campeonato completamente abierto y una parrilla que promete máxima tensión en Londres. Nyck de Vries partirá desde la pole tras imponer un récord de pista en el ExCeL, acompañado por Edoardo Mortara en una primera fila completamente de Mahindra. Detrás aparecerán los Porsche, mientras Pascal Wehrlein buscará defender el liderato del Mundial en una prueba en la que cualquier error puede cambiar al campeón.

La presión también estará sobre Jake Dennis y Mitch Evans, los otros grandes protagonistas de la pelea por la corona. Dennis llega apenas cinco puntos por detrás de Wehrlein, aunque tendrá que remontar, mientras Evans arrancará quinto con una misión mucho más clara: necesita ganar para mantener vivas sus posibilidades de conquistar su primer título de Fórmula E. Con tres aspirantes, estrategias diferentes y el campeonato en juego hasta la última vuelta, Londres está preparado para un cierre de temporada dramático.

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