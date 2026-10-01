Gilberto Mora entrena en busca de estar disponible para el México vs Estados Unidos

El jugador de Xolos entrenó a la espera de estar disponible para enfrentar a Estados Unidos este sábado en Glendale, Arizona

El mediocampista había presentado una molestia física | Imago7

Gilberto Mora dio un paso importante rumbo al partido entre México y Estados Unidos. El futbolista de 17 años entrenó este jueves 1 de octubre con la Selección Mexicana y apunta a estar disponible para el encuentro del próximo sábado en Glendale, Arizona.

Luego de que durante los últimos días surgieran versiones sobre una molestia física que podría dejarlo fuera del compromiso, Claro Sports pudo saber que Mora trabajó con normalidad durante la práctica realizada en Nueva Jersey, antes del viaje del equipo rumbo a Phoenix, Arizona.

El jugador presentó una molestia en el tobillo durante el partido ante Colombia, situación que no le impidió terminar su participación e incluso marcar el gol del empate, el primero de su carrera con la Selección Mexicana. Después de ese encuentro, el cuerpo técnico decidió controlar sus cargas de trabajo.

Rafael Márquez reconoció que el futbolista tenía una pequeña molestia y que habían decidido cuidarlo durante los últimos días. Mora no tuvo minutos frente a Perú, partido en el que permaneció en la banca como parte del manejo realizado por el cuerpo técnico.

La evolución hasta este jueves es positiva. Mora entrenó al parejo de sus compañeros y seguirá bajo evaluación médica, con el objetivo de llegar en condiciones al encuentro frente a Estados Unidos, siempre que no aparezca una nueva molestia antes del partido.

El mediocampista se ha convertido en una de las alternativas de Rafael Márquez dentro del mediocampo de la Selección Mexicana. Además, el duelo del sábado no representaría su primera experiencia frente al conjunto estadounidense, después de haber disputado enfrentamientos ante este rival tanto con la selección mayor como en categorías inferiores.

De cara al encuentro, Márquez podría mantener buena parte de la estructura utilizada durante esta Fecha FIFA. Raúl ‘Tala’ Rangel apunta a continuar en la portería, acompañado en defensa por Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo, aunque Mateo Chávez también aparece entre las opciones para iniciar.

MÁS INFORMACIÓN: Rafa Márquez y el dato que preocupa tras sus dos primeros partidos con la Selección Mexicana

En el mediocampo, Érik Lira, Gilberto Mora y Luis Chávez aparecen entre las alternativas, mientras que en ataque podrían participar Hirving ‘Chucky’ Lozano, Armando González como delantero centro y Roberto ‘Piojo’ Alvarado.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Estados Unidos?

La Selección Mexicana enfrentará a Estados Unidos el sábado 3 de octubre de 2026, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. El silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

El partido amistoso podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports Premium, como parte de la cobertura de la Fecha FIFA de octubre. Será el tercer compromiso de Rafael Márquez al frente del Tricolor y uno de los encuentros que marcarán esta etapa de preparación de la Selección Mexicana.