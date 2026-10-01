Alejandro Castro pide no frenar el proceso de Gilberto Mora: “Que lo dejen y que juegue”

El exfutbolista habló en exclusiva con Peloteando sobre el cambio generacional en Selección Mexicana y las oportunidades para los jóvenes

Alejandro Castro habló sobre el momento que atraviesa Gilberto Mora con la Selección Mexicana y la importancia de darle continuidad a los futbolistas jóvenes. En entrevista exclusiva con Peloteando, programa de Claro Sports, el exjugador recordó su propia convocatoria al Tricolor y explicó las diferencias que existen en los procesos de formación en México respecto a otros países.

Sobre el futbolista de Xolos, Castro señaló que el mediocampista ya cuenta con las condiciones para asumir responsabilidades dentro del equipo nacional. “En México los procesos son diferentes. A mí me encanta ahorita que Gil Mora esté en la Selección y que él tome las riendas, que mucho del juego gire en torno a él. Porque tiene capacidad, porque tiene la personalidad para hacerlo. Y también hemos escuchado comentarios acerca de si está muy joven, si lo van a saber llevar, si el chico tiene cualidades y tiene esta facilidad, que lo dejen y que juegue y que lo demuestre”, explicó.

El exdefensa y mediocampista también comparó la edad en la que los futbolistas mexicanos suelen debutar con lo que ocurre en otras selecciones. “No tiene por qué frenar ese proceso. En México sí los procesos son más largos. En México tal vez debutas a los 20, 21 años y probablemente en otros países a esa edad ya estás grande, ya se pasó tu etapa para debutar y por eso es que no pasan este tipo de situaciones aquí en México”, dijo.

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Castro agregó que la experiencia internacional desde edades tempranas puede influir en la formación de los jugadores. “Ojalá que cambien porque eso para mí potencializa en todos los sentidos el fútbol mexicano. Entre más jóvenes tengan esta oportunidad de tener este roce en selecciones y debuten antes, obviamente vas obteniendo esta experiencia y es diferente como lo vemos en España, en Argentina, llegas con toda esta experiencia a los Mundiales, a partidos importantes y se ve reflejado”, señaló.

El exfutbolista también habló sobre uno de los factores que, desde su perspectiva, condicionan las oportunidades para los jóvenes en México: la necesidad de conseguir resultados en el corto plazo. “Hay que entender el contexto del fútbol mexicano y la realidad es que en México buscamos tener resultados inmediatos. Es difícil tener procesos largos. Esa es una realidad y hay que aceptarla. Y esto condiciona también a los jóvenes, porque el entrenador tiene que rendir frutos, que dar resultados”, explicó.

Castro destacó que los errores forman parte del desarrollo de un futbolista joven y habló sobre la necesidad de permitir que los jugadores atraviesen ese proceso. “Condiciona obviamente que tengan la calma para dar la oportunidad a los jóvenes porque es un proceso, porque un joven de 18 años obviamente va a cometer probablemente más errores que un experimentado, pero es parte de este proceso”, afirmó.

El exjugador también se refirió al cambio generacional que vive la Selección Mexicana y mencionó a otros futbolistas que han recibido oportunidades. “Hay que apoyar este cambio generacional. Hay jugadores que han demostrado que tienen aparte de mucha calidad, mucha personalidad. Vemos el caso de Mateo Chávez, que lo ha hecho muy bien y para mí algo fundamental es que se está generando una competencia interna muy importante y muy grande en la Selección”, comentó.

Sobre el trabajo de Rafael Márquez al frente del Tricolor, Castro respaldó la continuidad del técnico y destacó también la presencia de Andrés Guardado dentro del cuerpo de trabajo. “Definitivamente para mí Rafa es la persona idónea para estar en ese puesto. Tiene todas las tablas, tiene toda la credibilidad y el respeto de todos nosotros, de todo el fútbol mexicano. Me encanta que esté ahí, me gusta que tiene la escuela del Barcelona, que es una escuela formativa también”, expresó. También añadió: “Quiero también hacer mención que para mí es importante que Andrés Guardado esté ahí, porque tiene de igual manera mucha credibilidad, es cercano al jugador y eso me parece muy importante para generar esta confianza dentro de los jugadores”.

Alejandro Castro habla de Cruz Azul y admite la falta del ascenso en México

El exfutbolista también habló sobre Joel Huiqui como técnico de Cruz Azul y la actualidad del conjunto cementero. “Pasaron algunas situaciones externas y creo que eso siempre afecta al equipo. A mí me encanta que Joel esté al frente del equipo. Porque Joel conoce perfectamente a Cruz Azul de toda la vida, es gente del club, conoce la ideología, todo Cruz Azul lo conoce perfectamente y me gusta mucho que esté ahí al frente”, declaró.

Castro, quien fue convocado a la Selección Mexicana por primera vez en 2008 cuando todavía no había disputado minutos en Primera División, también recordó la importancia del ascenso en el desarrollo de los futbolistas. “Para mí hace mucha falta el ascenso. Antes los jóvenes con 20 años podían disputar partidos en el ascenso y tenían un roce diferente con jugadores que tienen cierto nivel de experiencia, internacionales y nacionales, y eso te da muchas más tablas”, explicó. Alejandro Castro fue campeón con Cruz Azul de la Copa MX 2013 y la Concachampions 2013-14, además de jugar para Estudiantes Tecos, Pumas, San Luis, Celaya y Santos Laguna.