¡Se dijeron de todo! Descifran conversación subida de tono entre James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez

Ambos equipos compartieron camerino, lo hicieron en la Selección Colombia que jugó el Mundial de Brasil 2014.

James Rodríguez Vs Teófilo Gutiérrez/ Vizzor.

Atlético Nacional superó ampliamente este miércoles 30 de septiembre a Junior, en juego adeudado por la jornada 3 de la Liga BetPlay 2026-II. Fue 3-1 con goles de Andrés Sarmiento y doblete de Andrés Felipe Román para el cuadro local, mientras que para la visita descontó Guillermo Paiva con una exquisita definición.

A pesar de la victoria ‘Verdolaga’ en el Estadio Atanasio Girardot, hubo un capítulo que se robó el show en el ‘Coloso de la 74’. Se trata del enfrentamiento verbal entre James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez, ambos capitanes de los equipos protagonizaron un encontronazo en el segundo tiempo cuando el local tuvo una pelota quieta.

La fuerte discusión entre James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez:

Teófilo Gutiérrez: jugá m4ric4.

James Rodríguez: ¿Cómo es que me estás hablando?

Teófilo Gutiérrez: córrase bobo. Nadie habló de eso, no se dice. No jodás, eso no se dice, es entre los dos. Eso no se dice.

Teófilo Gutiérrez: cuidado, cuidadito esa no se la paso, no te lo perdono nunca más, ¡cachón!

⚽Así fue el cruce entre James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez.#DespiertaWIN pic.twitter.com/6zXODXHH7s — Win Sports (@WinSportsTV) October 1, 2026

Cabe mencionar que James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez fueron compañeros en la Selección Colombia, en el camino de la ‘Tricolor’ hacia el Mundial de Brasil 2014, inclusive ‘Teo’ fue el ‘9’ titular del combinado nacional en la cita orbital tras infortunada lesión de Radamel Falcao García jugando con el Mónaco. Se desconoce si de aquella época quedó una rencilla entre ambos futbolistas.

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En definitiva Atlético Nacional sumó 3 puntos importantes ante un rival directo, se sacó un poco la espinita de lo que fue el título del Junior en su casa de la Liga BetPlay 2026-I. Ahora el equipo de Lucas González es segundo del campeonato, con 22 puntos en 10 juegos, a 2 unidades y con un juego menos que el América de Cali, que es el líder.

El panorama en las toldas ‘Rojiblancas’ es completamente distinto. Al caer en tierras antioqueñas, ahora marcha 16 de la tabla, con 9 puntos nada más en 10 juegos, su rango de puntos ahora es menor si desea participar de los cuadrangulares de fin de año. Ahora tiene un duro reto, visitará el próximo domingo 4 de octubre a un Atlético Bucaramanga que es el único invicto del campeonato.

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