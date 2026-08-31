Benfica vs Estoril en vivo la Liga de Portugal 2026: transmisión, goles y resultados de la jornada 4

Disfruta online el Benfica vs Estoril por Claro Sports, uno de los partidos más interesantes de la jornada 4 de la Primeira Liga de Portugal

Horario y dónde ver Benfica vs Estoril hoy 31 de agosto en la jornada 4 de la Liga de Portugal

Benfica y Estoril se enfrentan este lunes 31 de agosto de 2026 en el Estádio da Luz de Lisboa, en el cierre de la jornada 4 de la Primeira Liga. El conjunto de las Águilas busca imponer su condición de local ante un Estoril que intentará dar la sorpresa en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol portugués. El silbatazo inicial está programado para las 13:15 horas, tiempo de México y Centroamérica.

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Últimos resultados del Benfica vs Estoril en la Liga de Portugal

El historial reciente entre ambos conjuntos se inclina de forma contundente a favor del Benfica, que desde 2004 ha construido una auténtica paternidad sobre su rival con 27 victorias y apenas cinco empates, según los registros de AiScore. La diferencia en los enfrentamientos directos deja en evidencia el amplio dominio del conjunto lisboeta, que ha convertido este duelo en un escenario poco favorable para su adversario a lo largo de los últimos años. Con estos antecedentes, el Benfica parte con una importante ventaja estadística antes de un nuevo capítulo en el fútbol portugués.

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