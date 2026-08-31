Calendario Europa League 2026-27: así se juega la fase liga
El camino de los 36 equipos en la primera fase iniciará el 16 de septiembre y culminará el 28 de enero con la disputa de la jornada 8
La Europa League 2026-27 ya tiene definido el calendario de su fase liga, que comenzará el 16 de septiembre de 2026 y concluirá el 28 de enero de 2027. Los 36 equipos participantes afrontarán ocho encuentros durante esta etapa, repartidos en cuatro partidos como local y cuatro como visitante.
La competencia contará con clubes como Milan, Juventus, Benfica, Bayer Leverkusen, Olympiacos, Real Sociedad, Celta, Marseille, Lyon y Celtic, que buscarán ocupar las mejores posiciones de la clasificación para continuar su camino en el torneo. La primera jornada tendrá actividad tanto miércoles como jueves, mientras que el resto del calendario se desarrollará principalmente los jueves.
La fase liga tendrá seis jornadas durante 2026 y las últimas dos en enero de 2027. Entre los encuentros que aparecen en el calendario destacan Milan vs Benfica, Celta vs Juventus, Olympiacos vs Milan y Juventus vs Real Sociedad. A continuación, el calendario completo de las ocho fechas.
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Jornada 1 de la Europa League 2026-27
Miércoles 16 de septiembre de 2026
Hora de México y Centroamérica
- Ararat-Armenia vs Sparta Praga | 10:45 horas
- Omonia vs Celta | 10:45
- Milan vs Benfica | 13:00
- Leverkusen vs Celje | 13:00
- H. Beer-Sheva vs GNK Dinamo | 13:00
- Olympiacos vs Jagiellonia | 13:00
- Anderlecht vs Lyon | 13:00
- Sturm Graz vs Rennes | 13:00
- Sunderland vs AZ Alkmaar | 13:00
Jueves 17 de septiembre de 2026
Hora de México y Centroamérica
- OFI Crete vs Hoffenheim | 10:45
- Levski Sofia vs Salzburg | 10:45
- Beşiktaş vs Marseille | 13:00
- Celtic vs Ferencváros | 13:00
- Crystal Palace vs Lech Poznań | 13:00
- Viktoria Plzeň vs Union SG | 13:00
- Juventus vs N.E.C. | 13:00
- Lillestrøm vs Torreense | 13:00
- Real Sociedad vs Bournemouth | 13:00
Jornada 2 | Jueves 15 de octubre de 2026
Hora de México y Centroamérica
- Sparta Praha vs Lillestrøm | 10:45
- AZ Alkmaar vs H. Beer-Sheva | 10:45
- Salzburg vs Milan | 10:45
- Lech Poznań vs Leverkusen | 10:45
- Celje vs Omonia | 10:45
- Lyon vs Crystal Palace | 10:45
- Union SG vs Real Sociedad | 10:45
- Torreense vs Sunderland | 10:45
- Bournemouth vs Sturm Graz | 13:00
- Ferencváros vs Viktoria Plzeň | 13:00
- GNK Dinamo vs Anderlecht | 13:00
- Jagiellonia vs Ararat-Armenia | 13:00
- N.E.C. vs Levski Sofia | 13:00
- Marseille vs Olympiacos | 13:00
- Celta vs Juventus | 13:00
- Benfica vs Celtic | 13:00
- Rennes vs OFI Crete | 13:00
- Hoffenheim vs Beşiktaş | 13:00
Jornada 3 | Jueves 22 de octubre de 2026
Hora de México y Centroamérica
- Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar | 10:45
- Ferencváros vs Torreense | 10:45
- GNK Dinamo vs N.E.C. | 10:45
- Juventus vs Rennes | 10:45
- Lech Poznań vs Sunderland | 10:45
- OFI Crete vs Leverkusen | 10:45
- Union SG vs H. Beer-Sheva | 10:45
- Sturm Graz vs Marseille | 10:45
- Bournemouth vs Milan | 13:00
- Beşiktaş vs Crystal Palace | 13:00
- Celtic vs Celta | 13:00
- Viktoria Plzeň vs Levski Sofia | 13:00
- Jagiellonia vs Anderlecht | 13:00
- Lillestrøm vs Real Sociedad | 13:00
- Celje vs Salzburg | 13:00
- Olympiacos vs Sparta Praha | 13:00
- Omonia vs Benfica | 13:00
- Hoffenheim vs Lyon | 13:00
Jornada 4 | Jueves 5 de noviembre de 2026
Hora de México y Centroamérica
- Milan vs Ferencváros | 11:45
- Sparta Praha vs Bournemouth | 11:45
- Crystal Palace vs Hoffenheim | 11:45
- Lillestrøm vs Viktoria Plzeň | 11:45
- N.E.C. vs Omonia | 11:45
- Levski Sofia vs Jagiellonia | 11:45
- Real Sociedad vs Lyon | 11:45
- Anderlecht vs Salzburg | 11:45
- Rennes vs Olympiacos | 11:45
- AZ Alkmaar vs Juventus | 14:00
- Leverkusen vs Marseille | 14:00
- Celtic vs Beşiktaş | 14:00
- H. Beer-Sheva vs OFI Crete | 14:00
- Celta vs Union SG | 14:00
- Torreense vs Ararat-Armenia | 14:00
- Sturm Graz vs Celje | 14:00
- Benfica vs Lech Poznań | 14:00
- Sunderland vs GNK Dinamo | 14:00
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Jornada 5 | Jueves 26 de noviembre de 2026
Hora de México y Centroamérica
- Beşiktaş vs H. Beer-Sheva | 11:45
- Salzburg vs Ararat-Armenia | 11:45
- Viktoria Plzeň vs Benfica | 11:45
- GNK Dinamo vs Leverkusen | 11:45
- Olympiacos vs Milan | 11:45
- Marseille vs Levski Sofia | 11:45
- Union SG vs Lech Poznań | 11:45
- Celta vs Bournemouth | 11:45
- Sparta Praha vs AZ Alkmaar | 14:00
- Crystal Palace vs Real Sociedad | 14:00
- Ferencváros vs Celje | 14:00
- Juventus vs Omonia | 14:00
- N.E.C. vs Rennes | 14:00
- OFI Crete vs Anderlecht | 14:00
- Lyon vs Lillestrøm | 14:00
- Torreense vs Celtic | 14:00
- Sunderland vs Jagiellonia | 14:00
- Hoffenheim vs Sturm Graz | 14:00
Jornada 6 | Jueves 10 de diciembre de 2026
Hora de México y Centroamérica
- AZ Alkmaar vs Sturm Graz | 11:45
- Ararat-Armenia vs N.E.C. | 11:45
- H. Beer-Sheva vs Juventus | 11:45
- Jagiellonia vs Crystal Palace | 11:45
- Marseille vs Celta | 11:45
- Omonia vs Celtic | 11:45
- Anderlecht vs Hoffenheim | 11:45
- Rennes vs GNK Dinamo | 11:45
- Milan vs Sunderland | 14:00
- Bournemouth vs Viktoria Plzeň | 14:00
- Leverkusen vs Beşiktaş | 14:00
- Salzburg vs Sparta Praha | 14:00
- Lech Poznań vs Ferencváros | 14:00
- Celje vs Olympiacos | 14:00
- Lyon vs Union SG | 14:00
- Levski Sofia vs Lillestrøm | 14:00
- Real Sociedad vs Torreense | 14:00
- Benfica vs OFI Crete | 14:00
Jornada 7 | Jueves 21 de enero de 2027
Hora de México y Centroamérica
- Beşiktaş vs Union SG | 11:45
- Ararat-Armenia vs Celje | 11:45
- Ferencváros vs Juventus | 11:45
- Jagiellonia vs Lyon | 11:45
- Lillestrøm vs Bournemouth | 11:45
- N.E.C. vs Benfica | 11:45
- Olympiacos vs Hoffenheim | 11:45
- Real Sociedad vs Viktoria Plzeň | 11:45
- Sturm Graz vs OFI Crete | 11:45
- AZ Alkmaar vs GNK Dinamo | 14:00
- Leverkusen vs Salzburg | 14:00
- Celtic vs Marseille | 14:00
- Crystal Palace vs Sparta Praha | 14:00
- H. Beer-Sheva vs Celta | 14:00
- Lech Poznań vs Torreense | 14:00
- Levski Sofia vs Milan | 14:00
- Anderlecht vs Sunderland | 14:00
- Rennes vs Omonia | 14:00
Jornada 8 | Jueves 28 de enero de 2027
Hora de México y Centroamérica
- Milan vs Ararat-Armenia | 14:00
- Sparta Praha vs Rennes | 14:00
- Bournemouth vs H. Beer-Sheva | 14:00
- Salzburg vs Crystal Palace | 14:00
- Viktoria Plzeň vs Jagiellonia | 14:00
- GNK Dinamo vs Sturm Graz | 14:00
- Juventus vs Real Sociedad | 14:00
- Celje vs N.E.C. | 14:00
- OFI Crete vs Lech Poznań | 14:00
- Marseille vs Anderlecht | 14:00
- Lyon vs Leverkusen | 14:00
- Omonia vs Beşiktaş | 14:00
- Union SG vs Celtic | 14:00
- Celta vs Lillestrøm | 14:00
- Torreense vs Olympiacos | 14:00
- Benfica vs AZ Alkmaar | 14:00
- Sunderland vs Levski Sofia | 14:00
- Hoffenheim vs Ferencváros | 14:00