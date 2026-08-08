¿Cuándo y dónde se aplica el examen de control UNAM 2026? Link para consultar fechas y sedes

La Universidad Nacional Autónoma de México publicó los lineamientos del examen presencial que se realizará a mediados de agosto para el ciclo 2026-2027/1

Examen presencial de la UNAM 2026 | Imago7

El proceso de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) atraviesa una situación extraordinaria que ha puesto bajo revisión los resultados de su convocatoria de ingreso a licenciatura 2026. La institución tomó medidas para garantizar la certeza del proceso y preservar la validez de los resultados obtenidos por los aspirantes.

Ante este escenario, miles de jóvenes deberán atender nuevas disposiciones de la UNAM como parte del proceso de ingreso. La convocatoria establece fechas, sedes y requisitos específicos para quienes forman parte de esta etapa, por lo que resulta fundamental consultar la información oficial y conocer los detalles de la evaluación.

¿Cómo y dónde consultar fecha y sede para el examen de control presencial de la UNAM 2026?

Los aspirantes que participan en el proceso de ingreso a licenciatura de la UNAM y alcanzaron el puntaje mínimo requerido ya pueden consultar la información correspondiente a su Examen de Control Presencial 2026. Desde este viernes 7 de agosto, los candidatos habilitados tienen acceso a TU SITIO (click en el siguiente enlace), dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, donde deben ingresar con su clave personal para conocer los detalles de su cita.

El documento asignado por la UNAM reúne los datos indispensables para presentarse a la evaluación, entre ellos la fecha, el horario, la sede, el croquis de ubicación y los documentos que deberán llevar. La institución recomienda realizar la consulta a través del micrositio oficial de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), plataforma en la que también pueden revisarse los puntajes mínimos de ingreso correspondientes a cada programa académico, entidad y modalidad.

¿Quiénes son los aspirantes que deben hacer el examen de control de la UNAM?

El nuevo examen de control de la UNAM deberá ser presentado por los aspirantes que resultaron seleccionados en el proceso de ingreso 2026 y que obtuvieron una cantidad de aciertos igual o superior al puntaje mínimo registrado para ingresar a la misma carrera, plantel y modalidad en alguno de los procesos de admisión de 2021 a 2026.

La medida alcanza a cerca de 58,000 aspirantes, quienes deberán repetir la evaluación de forma presencial. Para determinar quiénes están obligados a presentar el examen, la UNAM considera los puntajes mínimos de ingreso de cada carrera y plantel; quienes no cumplan con ese criterio no forman parte de la convocatoria para la nueva prueba.

¿En qué estados se aplica el examen presencial de la UNAM y cuáles son las sedes?

La aplicación del examen para aspirantes tendrá nuevas sedes durante agosto en distintos puntos del país. León, Guanajuato, atenderá a 2,777 aspirantes los días 12 y 13 de agosto; Oaxaca, Oaxaca, recibirá a 1,920 el 13 de agosto, mientras que Tijuana, Baja California, concentrará a 518 aspirantes el 16 de agosto.

La Ciudad de México será la sede con mayor concentración de aspirantes, con 53,568 personas convocadas para los días 17, 18 y 19 de agosto en el Palacio de los Deportes. En total, las cuatro sedes contemplan la aplicación para 58,783 aspirantes durante estas jornadas. Para consultar más información la UNAM publicó su convocatoria completa en el siguiente link.

León, Guanajuato: Hotel Real de Minas Poliforum ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos No. 2211, colonia Las Bugambilias | 12 y 13 de agosto

Oaxaca, Oaxaca: Hotel San Felipe ubicado en Av. Jalisco No. 15, San Felipe del Agua | 13 de agosto

Tijuana, Baja California: Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID ubicado en Esperanza No. 4750, colonia Soler — 16 de agosto

Ciudad de México: Palacio de los Deportes ubicado Av. Río Churubusco y Añil s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco | 17, 18 y 19 de agosto

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