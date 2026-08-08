Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado natación artística, rutina acrobática por equipos en directo

Sigue la lucha por el podio en la rutina acrobática con México, Colombia, Aruba, El Salvador y República Dominicana en Santo Domingo 2026

La natación artística llega a su momento más deslumbrante con la rutina acrobática por equipos. México sale a defender su hegemonía absoluta tras dominar la disciplina con siete oros y tres platas, pero Colombia no piensa ceder ni un milímetro, buscando recortar distancias apoyado en su cosecha de diez medallas (tres oros, cinco platas y dos bronces). Con El Salvador, Aruba y los anfitriones de República Dominicana listos para romper todos los pronósticos y pelear cada punto, el espectáculo sobre el agua está completamente garantizado.

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