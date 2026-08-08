LIV Golf 2026 en vivo: transmisión Ronda 3, hoy 8 de agosto desde Nueva York

Joaquín Niemann inicia la tercera ronda como líder con -13, cinco golpes de ventaja y sin bogeys tras 36 hoyos en Bedminster

Joaquín Niemann llega a la tercera ronda del LIV Golf Nueva York 2026 como líder absoluto después de dominar las primeras dos jornadas en Bedminster. El chileno acumula 13 golpes bajo par tras tarjetas de 64 y 65, sin registrar un solo bogey en 36 hoyos, y comenzará el día con cinco impactos de ventaja sobre Lee Westwood (-8) y seis sobre Sergio García (-7).

La tercera ronda representa una nueva oportunidad para que Niemann amplíe su diferencia antes de la definición del torneo en el Trump National Golf Club Bedminster. El capitán de Torque GC también buscará mantener a su equipo en lo más alto de la clasificación colectiva, donde marcha primero con -9, por delante de HyFlyers GC (-4) y Ripper GC (-2).

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