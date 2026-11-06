El NBA Mexico City Game: un partido con sabor a Playoffs a inicio de noviembre

Pascal Siakam, Nikola Jokic y Obi Toppin hablan previo al partido entre Indiana Pacers y Denver Nuggets en la Arena CDMX

La NBA está de regreso en México. Denver Nuggets e Indiana Pacers jugarán el partido número 35 en nuestro país y número 16 de temporada regular, un récord para cualquier país fuera de Estados Unidos y Canadá.

La temporada regular es un maratón de 82 partidos, que puede volverse monótono, por lo que ir a un país nuevo y tan pasional como México hace que los jugadores sientan que es un partido de postemporada.

“Fuimos a París (en 2025), tenemos esa experiencia y sabemos que puede ser una distracción, pero también se siente como si fuera un partido de Playoffs. El equipo está acostumbrado a eso. Disfrutar la ciudad, disfrutar la cultura, pero tenemos un trabajo por hacer”, comentó Pascal Siakam.

Siakam, quien nació en Camerún y pasó las primeras siete temporadas y media de su carrera en los Toronto Raptors, tiene experiencia jugando fuera de los Estados Unidos y considera que en la CDMX hay elementos para tener un equipo del mejor básquetbol del mundo.

“Ver lo global que es la liga. Hemos estado en muchos países, sabemos lo que significa para el país y los fans en Canadá. El básquetbol está creciendo aquí, es bueno formar parte. Obviamente es el viaje, estás en un país diferente. Está la altitud y ese tipo de cosas con las que tienes que lidiar, pero al menos no fue un vuelo de 7-8 horas. Se sintió como un viaje regular a otro lugar para jugar un partido de la NBA“.

Jokic y los Nuggets, con la ventaja de la altitud

Es una fiesta en la Arena CDMX entre dos equipos que estuvieron en las Finales de la NBA en el pasado reciente (Denver se coronó en 2023, Indiana se quedó a una mitad del título en 2025) y la afición mexicana podrá disfrutar de Nikola Jokic, uno de los mejores jugadores de la historia del básquetbol, quien habló en el día previo al partido.

“Estoy feliz de ver a los aficionados y las personas”, declaró el tres veces MVP de la NBA. “Es una ciudad grande, no lo esperaba. Nunca había estado aquí antes”.

Denver es la ciudad a mayor altitud de la NBA, por lo que cree que eso puede jugarles a favor el sábado: “Me siento mejor cuando jugamos en casa porque tenemos un poco de ventaja. Los equipos que van a Denver porque necesitan unos cuartos para adaptarse”.

Obi Toppin recuerda el Dunk Contest con Juan Toscano-Anderson

Entre los vínculos con México que tienen los Nuggets y Pacers, está Obi Toppin, quien ganó el Dunk Contest de 2022 contra un mexicano, Juan Toscano-Anderson, quien salió ese día con un jersey con los números en colores verde, blanco y rojo.

“Fue increíble. Todos nosotros nos divertimos mucho. Y sí, Juan es un gran chico. Le mando un saludo y tal vez algún día lo hagamos de nuevo”, declaró el jugador de los Pacers.