Ambriz respalda el llamado de Armando León: “no tenemos ese tipo de delanteros”

‘Nacho’ recordó el proceso que vivió el delantero desde sus etapas juveniles hasta su debut con León. También respaldó la decisión de Rafa Márquez de abrir oportunidades a jugadores jóvenes

Nacho sabe de las capacidades de León | Imago7

La convocatoria de Armando León a la Selección Mexicana fue uno de los temas que Ignacio Ambriz destacó al analizar la lista presentada por Rafa Márquez. El técnico conoce de cerca al atacante y recordó el proceso que lo llevó a debutar con León y explicó que desde sus primeros años como entrenador identificó en él características que podían llevarlo al fútbol profesional. Ambriz explicó que la movilidad de León fue uno de los elementos que más llamó su atención y que posteriormente buscó conocerlo también fuera de la cancha antes de incorporarlo a los entrenamientos del primer equipo.

“A mí me comentan: ‘¿sabes que hay un centro delantero alto, juega bien, tiene gol?’. Entonces yo me iba muy temprano cuando jugaba la Sub-17, miraba yo medio tiempo de los Sub-20 y la verdad que si algo me gustó mucho, me gustó la forma en que aguantaba la pelota mucho y que a pesar de ser muy alto se sabía mover mucho a los espacios. Me gustó mucho porque normalmente nosotros no tenemos ese tipo de delanteros. Eso fue lo que a mí más me llama la atención de Armando”, recordó.

“Después ya lo subimos a entrenar con nosotros, a irlo conociendo mejor, porque me gusta conocerlo mucho como persona, qué es lo que buscan, qué están pretendiendo”, mencionó en exclusiva para Claro Sports por W Radio

El exentrenador de León recordó incluso el debut de Armando León y el primer gol que consiguió con el equipo. “Bien con esa movilidad que te digo que a mí me gusta en los equipos, estoy entendiendo esas rotaciones que el equipo tenía y debuta con gol”, relató. Ambriz también evocó el festejo de aquel momento y explicó que posteriormente perdió el contacto con la trayectoria del delantero, hasta reencontrarse ahora con su convocatoria al combinado nacional.

Sobre la decisión de Rafa Márquez de abrir espacio para jóvenes y futbolistas que buscan una oportunidad, Ambriz consideró que este tipo de llamados permite ampliar el seguimiento de jugadores que pueden adaptarse a la idea del cuerpo técnico. “Yo creo que siempre que tengas la posibilidad de ver a jugadores que vas siguiendo, que te llaman la atención, que pueden entrar en su modelo de juego, yo siempre creo que es bueno”, explicó.

La convocatoria también contempla a jugadores con experiencia como Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona, Kevin Álvarez y Jesús Orozco Chiquete. Ambriz respaldó sus llamados y explicó las razones por las que considera que atraviesan un momento que les permite competir por un lugar. Sobre Corona, señaló: “Creo que está haciendo un muy buen torneo. La verdad que me ha sorprendido porque con Almeyda ha tenido ese desgaste; a lo mejor se criticaba que no tenía ese ir y vuelta, y en esas marcas personales que de repente manda Almeyda, pues sigue y defiende bien y cuando ataca, bueno, pues es un chico con mucha habilidad”.

Respecto a Kevin Álvarez y Chiquete, Ambriz recordó las lesiones que ambos han tenido que superar y consideró que los dos recuperaron condiciones para volver a competir por un sitio en la Selección. “Kevin le costó después de la lesión, le ha costado. Creo que hoy también para mí sigue siendo un muy buen lateral que te ataca bastante bien”, comentó. Sobre Chiquete añadió: “Después de su lesión que también le costó un poco, creo que está atravesando por un momentazo que también lo está haciendo bastante bien”.

Por otra parte, el entrenador también habló sobre la posibilidad de dirigir algún día a la Selección Mexicana. Ambriz recordó su trayectoria como futbolista y entrenador, además de su experiencia en Europa y los títulos que consiguió en el fútbol mexicano. “Creo que puedo tener todas las papeletas para poder asumirlas. Yo tengo experiencia, jugué en selección, me fui a preparar a Europa, he sido campeón del fútbol mexicano, como también he tenido malos resultados y de eso siempre se adquiere mucha experiencia”, explicó. También señaló que respeta el proceso actual y que, mientras esté fuera, apoyará al entrenador que esté al frente del combinado nacional.

Respecto a su futuro inmediato, Ambriz reconoció que mantiene el deseo de volver a dirigir, aunque señaló que no pretende apresurar una decisión. “Creo que también donde más creces y aprendes es a través de los errores y de los fracasos que vas teniendo, ¿no? Porque cuando tienes éxito o las cosas salen bien, que si eres campeón, no te llegas a ubicar bien dónde estás parado. Pero creo que estoy con las ganas, con la ilusión, y con la experiencia de muchos años dentro del fútbol”, expresó. El técnico agregó que espera una oportunidad que le permita incorporarse a un proyecto con objetivos claros.

Finalmente, Ambriz analizó el cierre del Apertura 2026 y la pelea por la Liguilla. Destacó la competencia entre América, Chivas y Cruz Azul por los primeros puestos y recordó que el formato mexicano permite que un equipo que llega desde posiciones inferiores pueda terminar como campeón. “Las liguillas son muy diferentes a lo que es el torneo regular, pero va a ser un cierre muy bueno y una liguilla muy interesante porque vienen equipos tipo Monterrey que no puedes descartar”, señaló. También mencionó a Santos como una de las escuadras que puede cambiar el panorama de la fase final: “Sorprendente el buen paso de Santos, que para mí está jugando bien al fútbol. Para mí pueden ser los caballos negros de la liguilla”, concluyó.