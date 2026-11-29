El equipo de Pedro López busca el título regional tras asegurar su regreso a la Copa del Mundo de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de 2028

México y Canadá disputan un boleto a la gran final | Claro Sports

La Selección Mexicana Femenil buscará dar un nuevo paso en el Campeonato Concacaf W 2026 cuando enfrente a Canadá en las semifinales del certamen. El conjunto dirigido por Pedro López viene de superar por 4-2 a Haití en los cuartos de final, con un doblete de Lizbeth Ovalle y anotaciones de Diana Ordóñez y Maricarmen Reyes. La victoria significó el regreso de México a una Copa del Mundo después de 12 años de ausencia, además de su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, donde disputará el torneo de fútbol femenil por primera vez desde Atenas 2004.

Por su parte, Canadá aseguró su presencia en ambas competiciones internacionales con una victoria de 4-0 sobre Panamá, gracias a un doblete de Evelyne Viens y los goles de Shelina Zadorsky y Annabelle Chukwu. Las dirigidas por Casey Stoney, actuales subcampeonas del certamen regional, buscan conquistar un título que no consiguen desde 2010. Las norteamericanas han disputado todas las ediciones del Mundial desde 1995 y estarán presentes en sus sextos Juegos Olímpicos consecutivos.

¿Cuándo y a qué hora es el Canadá vs México Femenil?

El partido entre Canadá y México, correspondiente a las semifinales del Campeonato Concacaf W 2026, se disputará el martes 1 de diciembre a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, en el Texas Health Mansfield Stadium de Mansfield, Texas.

El ganador enfrentará a Estados Unidos o Jamaica en la final del sábado 5 de diciembre, programada para las 17:30 horas en el Shell Energy Stadium de Houston. La selección derrotada disputará el partido por el tercer lugar ese mismo día, a las 14:00 horas.

¿Quién transmite en vivo el Canadá vs México y dónde ver por TV y online las semifinales de la Concacaf W?

El encuentro entre Canadá y México se podrá seguir en territorio mexicano a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+. Además, en Claro Sports tendremos todos los detalles del compromiso, así como el minuto a minuto, resultado y goles de la semifinal.

Canadá ha dominado los enfrentamientos recientes ante México. Su último encuentro tuvo lugar en febrero de 2025, durante la Pinatar Cup, con victoria de 2-0 para las canadienses. En el Campeonato Concacaf W, el antecedente más reciente se remonta a la fase de grupos de 2022, cuando un gol de Julia Grosso le dio el triunfo por 1-0 al conjunto canadiense. Ambas selecciones también disputaron la final de la edición de 2010 en Cancún, donde el equipo de la Hoja de Maple se proclamó campeona tras imponerse por la mínima diferencia. La última victoria mexicana se produjo en noviembre de 2021, en un amistoso que terminó 2-1.

Canadá vs México Femenil: posibles alineaciones

La principal duda para Pedro López es Alice Soto, quien abandonó el encuentro ante Haití en camilla tras sufrir una lesión en el tobillo izquierdo. A la espera del diagnóstico médico, Maricarmen Reyes se perfila para ocupar su lugar en el once titular. La futbolista ingresó en su sustitución y marcó el tercer tanto del conjunto tricolor, con lo que suma dos partidos consecutivos con gol tras anotar también en el amistoso frente a Jamaica.

Por su parte, Casey Stoney podría mantener la formación con la que superó a Panamá. La selección canadiense afronta el campeonato sin Vanessa Gilles, Jordyn Huitema y Melissa Dagenais, quienes quedaron fuera de la convocatoria por lesión.

Canadá: Kailen Sheridan; Janine Sonis, Jade Rose, Shelina Zadorsky, Gabrielle Carle; Emma Regan, Simi Awujo; Olivia Smith, Jessie Fleming, Cloé Lacasse; Evelyne Viens.

México: Estheffany Barreras; Reyna Reyes, Aaliyah Farmer, Kimberly Rodríguez, Nicolette Hernández; Alexia Delgado, Rebeca Bernal; Scarlett Camberos, Maricarmen Reyes, Lizbeth Ovalle; Diana Ordóñez.