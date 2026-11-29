Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, este sábado 28 de noviembre.

Emisión de Noticias Caracol. – @NoticiasCaracol.

De nuevo, el Canal Caracol marcó el liderato del rating emitido por el Centro Nacional de Consultoría (CNC). Los espacios informativos, tanto del mediodía como la noche, pican en punta seguido de Sábados Felices en horas de la noche. En cuanto a RCN, el programa más visto quedó instalado en el séptimo lugar con Retrato Hablado.

A través de Claro Sports, consulte cómo quedó el rating de este sábado:

Rating en Colombia del 28 de noviembre de 2026, según CNC

Noticias Caracol de las 12:30 m. – 9.17% Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 9.06% Sábados Felices (parte 1) – Caracol TV – 8.69% La Red – Caracol TV – 6.44% Se Dice de Mí – Caracol TV – 6.13% Sábados Felices (parte 2) – Caracol TV – 5.95% Retrato Hablado – RCN TV – 3.39% Noticias RCN de las 7:00 p.m. – 3.21% Caso Cerrado (parte 2) – RCN TV – 2.59% Cuentos de los Hermanos Grimm (parte 2) – Caracol TV – 2.56%

Programación de fútbol para este domingo, 29 de noviembre de 2026

10:15 a.m. | Deportivo La Coruña vs Barcelona | LaLiga.

11:30 a.m. | Arsenal vs Manchester City | Premier League.

12:00 m. | Roma vs Monza | Serie A.

1:30 p.m. | Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen | Bundesliga.

2:45 p.m. | Como vs Juventus | Serie A.

3:00 p.m. | Real Sociedad vs Sevilla | LaLiga.

3:30 p.m. | Porto vs Sporting | Primeira Liga.

6:30 p.m. | Independiente Medellín vs Once Caldas | Liga BetPlay.

6:30 p.m. | Boca Juniors vs Gimnasia de La Plata | Liga Argentina.

Rating en Colombia: así se hace la medición

Varias empresas se dedican a hacer el estudio de consumo, especialmente los productos televisivos, pero ninguna de ellas es tan fiable como el Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta hace sus propias mediciones y cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real. Allí se determina cuál es la preferencia de la mayoría de televidentes en todo el país.

El rating se estipula por medio de porcentajes, y se relaciona directamente con la acción de cambiar o no el programa. Si hace lo propio, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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