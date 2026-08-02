Leeds remonta al Liverpool y le propina su primera derrota en la era de Andoni Iraola

Los Reds desperdiciaron una ventaja de dos goles y cayeron 4-2 en el amistoso de pretemporada disputado en Chicago

Los Reds desperdiciaron una ventaja de dos goles | IMAGN IMAGES vía Reuters Connect

Leeds United remontó una desventaja de dos goles para vencer 4-2 al Liverpool en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos. El resultado representó la primera derrota de los Reds bajo la dirección de Andoni Iraola, después de haber ganado sus dos primeros compromisos de la pretemporada 2026.

El Liverpool abrió el marcador al minuto 7 mediante una jugada preparada desde el tiro de esquina. Dominik Szoboszlai envió el centro desde la derecha, Milos Kerkez desvió el balón de tacón y Luke Chambers apareció dentro del área para definir de primera con la pierna izquierda.

La ventaja aumentó al minuto 40 con una acción construida desde las inmediaciones del área. Trey Nyoni habilitó a Jeremie Frimpong por el costado derecho y el lateral mandó de primera un pase hacia el punto penal, donde Florian Wirtz llegó desde atrás para colocar el 2-0 con un remate de derecha.

Los dos entrenadores realizaron modificaciones durante el descanso para repartir minutos entre sus planteles. Liverpool retiró a Wirtz, Alexander Isak, Nyoni y Rio Ngumoha para dar entrada a Curtis Jones, Federico Chiesa, Ryan Gravenberch y Lewis Koumas. Leeds también hizo cuatro cambios, entre ellos las salidas de Daniel James, Anton Stach, Ao Tanaka y Lukas Nmecha.

El conjunto dirigido por Daniel Farke descontó antes de cumplirse la hora de juego. Kerkez perdió el balón durante la salida, Ethan Ampadu recuperó y habilitó por izquierda a Brenden Aaronson, quien controló dentro del área y definió entre las piernas del portero Giorgi Mamardashvili.

Leeds consiguió el empate al minuto 71 tras un saque de banda ejecutado por Ampadu. Joe Rodon ganó el balón por alto en el primer poste y prolongó la jugada hacia el segundo, donde Dominic Calvert-Lewin apareció para marcar el 2-2.

La remontada quedó completada dos minutos después. Aaronson condujo por el centro, abrió hacia la izquierda y recibió nuevamente cerca de la línea de fondo para enviar una diagonal. Curtis Jones no consiguió despejar con potencia y Sean Longstaff aprovechó para anotar el 3-2. Al minuto 85, Leeds repitió la fórmula desde un saque de manos: Sebastiaan Bornauw peinó el balón en el primer poste y Calvert-Lewin cerró la jugada con un remate de cabeza para firmar el 4-2 definitivo.

Liverpool perdió el invicto de su preparación después de vencer 4-2 al Sunderland y 1-0 al Wrexham. Leeds, por su parte, sumó su segundo triunfo de la gira tras superar 1-0 al Sunderland, luego de haber comenzado su calendario con una derrota 3-2 frente al Wrexham.

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