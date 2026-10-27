¡Atención Bogotá! restricción de motocicletas y parrilleros en la ciudad por temporada de Halloween

Con 19 corredores viales restringidos, más de 1.000 uniformados patrullando la ciudad y más de 20 puestos de control por la ciudad esperan controlar la seguirdad.

Pico y placa martes 23 de junio 2026 | @SectorMovilidad

Las autoridades de movilidad, de seguridad y Alcaldía de Bogotá toman medidas extremas en la capital de la República, de cara a la temporada de Halloween, una época del año que tiende a ser de alta tensión porque los antecedentes marcan riesgo alto en reuniones y conglomeraciones por estos días. En Claro Sports les traemos todos los detalles para que tome nota y evite dolores de cabeza.

Este martes 27 de octubre María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad de Bogotá ofreció una rueda de prensa para los medios de comunicación de la ciudad y sus alrededores, en las que informó las medidas transitorias y preventivas con el fin de proteger la vida, garantizar la seguridad vial y preservar el orden público durante este fin de semana que se avecina, uno de los más retadores para las autoridades de la capital.

“Es un fin de semana que históricamente ha presentado unas cifras alarmantes, 15 personas pierden la vida en promedio durante estos días. En el 80% de los casos, estos siniestros fatales involucraron una motocicleta, y 73% de estas muertes ocurrieron durante el horario nocturno en las vías principales de la capital”, indicó la secretaria Ortiz.

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¿Cuáles serán las medidas para motocicletas y parrilleros en Bogotá para los próximos días?

Durante este jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de octubre, domingo 1, lunes festivo 2 y madrugada del martes 3 de noviembre de 2026, habrá restricción para movilización de motocicletas con parrillero o acompañante, pero también restricción de circulación general de motocicletas en 19 corredores viales de Bogotá.

En estos días, anteriormente mencionados, regirá medida de restricción de circulación de motocicletas con parrillero o acompañante de 6:00 p. m. a 6:00 a. m. Dicha regla aplicará en las noches y madrugadas del jueves 29 de octubre al martes 3 de noviembre del año en curso. Dicha restricción de circulación con parrillero, aplica en todos los corredores viales y vías de la ciudad.

Pero también durante esta época de Halloween, las motos en general, con o sin acompañante, no podrán circular por 19 corredores corredores viales de la ciudad, dicho horario será entre las 08:00 p.m. – hasta las 04:00 a.m. del día siguiente, aplicando desde el jueves 29 de octubre, hasta el 3 de noviembre del 2026.

¿Cuáles serán los corredores o vías en las que aplicará la restricción de motocicletas en Bogotá?

Avenida Circunvalar.

Calle 53.

Calle 63.

Carrera 60.

Carrera 80.

Autopista Norte.

Autopista Sur.

Avenida NQS o carrera 30.

Avenida Boyacá.

Avenida Guayacanes.

Calle 13.

Avenida La Esperanza.

Avenida Ciudad de Villavicencio.

Avenida Ciudad de Cali.

Avenida Las Américas.

Avenida Suba.

Calle 26 o avenida El Dorado.

Calle 80.

Carrera Séptima.

Excepciones a la norma sobre restricción de motocicletas y parrilleros en Bogotá para la época de Halloween

Motos vinculadas las Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) como TransMilenio y concesionarios de rutas TransMiZonales.

Mensajeros y domiciliarios con identificaciones de empresas.

Servicio diplomático y consular.

Integrantes de empresas de seguridad privada.Caravana presidencial.

Personas que movilizan a personas con discapacidad.

Conductores elegidos.

Personas con discapacidad.

Integrantes de aseguradoras.

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