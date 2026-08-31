Calendario de Santi Gimenez y el porto en Champions: City, Liverpool, posible duelo mexicano y regreso a Rotterdam

El atacante mexicano y su nuevo club tendrán una Liga de Campeones de alto voltaje ante grandes equipos

Santiago Gimenez y sus rivales con el Porto en Champions. | Reuters y @FCPorto

Santiago Gimenez tendrá un nuevo desafío en la Champions League. El delantero mexicano se incorpora al Porto para la temporada 2026-27 y encontrará prácticamente de inmediato su primera gran prueba con los Dragones, ya que el conjunto portugués abrirá su participación continental frente al Manchester City el próximo martes 8 de septiembre en el Estadio do Dragao. La UEFA confirmó que la fase de liga comenzará ese día y se extenderá hasta el 27 de enero de 2027.

El calendario ofrece partidos de diferente grado de dificultad para el nuevo equipo de Santiago Gimenez. Manchester City, Liverpool y Napoli aparecen entre los rivales de mayor peso, mientras que el mexicano tendrá un encuentro con un significado particular cuando visite al Feyenoord, club en el que construyó una de las mejores etapas de su carrera europea antes de marcharse al Milan. Porto disputará cuatro encuentros como local y cuatro fuera de casa en busca de colocarse entre los mejores equipos de la clasificación.

¿Quiénes son los rivales del Porto de Santiago Gimenez en la Champions League 2026-27? Conoce a cada equipo

Manchester City será el encargado de abrir el calendario del Porto. El conjunto inglés visitará el Estadio do Dragao el martes 8 de septiembre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. El enfrentamiento también trae recuerdos para Gimenez, quien ya sabe lo que significa marcarle al cuadro de Manchester en Champions: lo hizo con Feyenoord durante el empate 3-3 disputado en Inglaterra en noviembre de 2024.

A continuación, Porto visitará al Real Betis el miércoles 14 de octubre en lo que sería un posible choque de mexicanos si es que Álvaro Fidalgo se mantiene en la institución bética. En la jornada 3, el PSV Eindhoven será el siguiente rival. El cuadro neerlandés representa otro rival conocido para Gimenez por su paso por la Eredivisie.

Porto permanecerá en casa para la cuarta fecha, cuando reciba al Napoli. Será el segundo partido consecutivo de los Dragones en el Estadio do Dragao y uno de los enfrentamientos que aparecen como referencia para medir las posibilidades del conjunto portugués ante clubes acostumbrados a competir en torneos europeos. Después llegará uno de los partidos con mayor carga personal para Santiago Gimenez. El Porto visitará al Feyenoord el martes 24 de noviembre. El mexicano regresará a Rotterdam para enfrentar al equipo en el que consiguió sus primeros grandes registros en Europa.

El recorrido aumentará de dificultad antes de finalizar 2026. Porto tendrá que presentarse en Anfield para enfrentar al Liverpool el miércoles 9 de diciembre a las 14:00. Será el último compromiso continental del año para Gimenez y compañía antes de que la competición entre en una pausa de poco más de un mes. La actividad regresará en enero de 2027. Porto recibirá al Slavia Praga y, finalmente, cerrarán la fase de liga ocho días más tarde en Austria contra el LASK, el miércoles 27 de enero.

Manchester City | Jornada 1 | Martes 8 de septiembre | 13:00 horas (CDMX).

Betis (visitante) | Jornada 2 | Miércoles 14 de octubre | 13:00 horas (CDMX).

PSV | Jornada 3 | Martes 20 de octubre | 13:00 horas (CDMX).

Napoli | Jornada 4 | Miércoles 4 de noviembre | 14:00 horas (CDMX).

Feyenoord | Jornada 5 (visitante) | Martes 24 de noviembre | 14:00 horas (CDMX).

Liverpool | Jornada 6 (visitante) | Miércoles 9 de diciembre | 14:00 horas (CDMX).

Slavia Praga | Jornada 7 | Martes 19 de enero | 14:00 horas (CDMX).

LASK | Jornada 8 (visitante) | Miércoles 27 de enero | 14:00 horas (CDMX).

¿Cuándo se disputarán los partidos de la fase liga de la Champions League 2026/27?

La fase de liga de la Champions League 2026-27 se desarrollará entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Los 36 clubes clasificados disputarán ocho partidos cada uno, repartidos en cuatro compromisos como locales y cuatro como visitantes, con el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos posible para avanzar de manera directa a los octavos de final. Así quedó distribuido el calendario de las distintas jornadas:

Jornada 1: del 8 al 10 de septiembre de 2026

Jornada 2: 13 y 14 de octubre de 2026

Jornada 3: 20 y 21 de octubre de 2026

Jornada 4: 3 y 4 de noviembre de 2026

Jornada 5: 24 y 25 de noviembre de 2026

Jornada 6: 8 y 9 de diciembre de 2026

Jornada 7: 19 y 20 de enero de 2027

Jornada 8: 27 de enero de 2027

Te puede interesar